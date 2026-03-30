Испания пообещала передать Украине ракеты к Patriot: названо количество

Испания намерена передать Украине пять ракет Patriot на общую сумму примерно 15 миллионов евро. Хотя они не самые современные, однако их стоимость составляет около 3-4 миллионов долларов за единицу.

Об этом отмечает издание El Pais. Это должно помочь нашей стране защищаться от российских атак.

Речь идет о ракетах Patriot PAC-2, которые сейчас находятся на вооружении полка зенитной артиллерии испанской армии, базирующейся в морской пехоте (Валенсия). Эти ракеты должны уменьшить недостаток средств противовоздушной обороны в Украине. Однако отмечается, что сейчас самая большая проблема заключается не в деньгах, а в неспособности основного производителя, американской компании Raytheon, удовлетворить растущий спрос.

"Фактически дата поставки четырех ракетных батарей Patriot 3+, которые Испания заказала почти за 1,5 миллиарда евро, неоднократно откладывалась и теперь назначена на 2031 год. Это очень дефицитный товар, даже в испанских военных арсеналах. Вот почему подарок Санчеса Зеленскому приобретает еще большее значение", – пишет издание.

Испанское правительство убеждено, что будущее Европы зависит от войны в Украине, где российское вторжение создало угрозу суверенитету и территориальной целостности нашего государства, а также нарушило международное право.

Отмечается, что это не первый случай поставки Испанией ракет Patriot. Так, две партии она уже предоставила в 2024 году. Тогда решение приняли после длительных переговоров с НАТО, которое оказывало давление на страны, у которых есть ракеты, чтобы они предоставили их Киеву.

Во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Испанию премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил Зеленскому свое обязательство предоставить ему вооружение на сумму 1 миллиард евро в этом году в соответствии с соглашением, которое было подписано в мае 2024 года. Это увеличивает общий объем военной помощи Испании с начала полномасштабной войны до 4 миллиардов евро.

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию. Он посетил оборонное предприятие Sener Aerospace & Defence, где ознакомился с образцами техники и оборонным производством. Там было подписано четыре документа, которые касаются налаживания сотрудничества в ракетной отрасли и ПВО. Также президент встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом. В присутствии Зеленского и главы испанского правительства заключены украинско-испанские оборонные договоры.

Как стало известно, в присутствии Педро Санчеса и Владимира Зеленского были подписаны следующие договоры:

Договор о техническом и финансовом сотрудничестве: соглашение предусматривает расширение взаимодействия Киева и Мадрида в финансовой и технической сферах;

Меморандум о взаимопонимании между Минобороны Украины и Испании: соглашение фокусируется на совместном производстве вооружения между испанскими и украинскими оборонными компаниями;

Договор по развитию сферы железной дороги: речь идет о заключенном соглашении между Укрзализныцей и испанской компанией TRIA об инженерных проектах и испытаниях.

Кроме этого, был подписан Меморандум между дипакадемией Украины и дипломатической школой МИД Испании.

