'Есть недоверие': Нетаньяху планирует уволить главу службы внутренней безопасности из-за нападения ХАМАС на Израиль

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что планирует устранить с должности главу службы внутренней безопасности страны (Шабак) Ронена Бара. Он один из последних чиновников, оставшихся на своих местах после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Видео дня

Об этом в воскресенье, 16 марта, сообщило Financial Times. Отмечается, что Нетаньяху провел с Бару напряженную встречу и заявил, что на следующей неделе вынесет на рассмотрение правительства его увольнение с должности.

В видеообращении премьер-министр заявил, что у него "сохраняется нехватка доверия" к Бару, которое "только усиливается со временем".

"Я убежден, что этот шаг критически важен для возобновления работы организации, достижения всех наших военных целей и предотвращения следующей трагедии", – добавил Нетаньяху, имея в виду провал службы внутренней безопасности в предупреждении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года на южный Израиль.

СМИ пишет, что вероятное увольнение может еще больше углубить разногласия между Нетаньяху и высшими юридическими должностными лицами страны. Израильские чиновники продолжают обвинять друг друга в ответственности за нападение ХАМАС.

Генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара заявила, что Нетаньяху не может уволить главу внутренней разведки "пока не будут разъяснены фактические и юридические основания его решения и его способность принимать это решение".

Напряженность между Нетаньяху и Баром возросла в последние недели из-за расследования службой безопасности возможного лоббирования сотрудниками канцелярии премьера интересов Катара.

Кроме того, Нетаньяху недавно устранил Бара и главу внешней разведки Моссад Давида Барнеа из переговорной группы, которая вела переговоры о прекращении огня и обмене заложниками из ХАМАС. Он обвинил их в мягком подходе к переговорам и утечке информации в СМИ о позиции правительства.

Отмечается также, что Нетаньяху попытался переложить вину за внезапное нападение палестинских боевиков на своих начальников службы безопасности.

Не так давно Шабак опубликовала отчет, в котором признала ответственность за свои неудачи в связи с атакой 7 октября. Но также служба подвергла критике Нетаньяху, заявив, что провальная политика правительства помогла создать климат, который привел к атаке.

Кроме того, как сообщается, израильский премьер сопротивлялся призывам создать официальную государственную комиссию по расследованию нападения ХАМАС. За последние месяцы ряд высокопоставленных сотрудников служб безопасности, включая министра обороны и командующего армией, были уволены или вынуждены уйти в отставку.

Как сообщал OBOZ.UA, США ввели санкции против сотрудников Международного уголовного суда в Гааге. Администрация Дональда Трампа обвинила МКС в преследовании Соединенных Штатов и их союзников, таких как Израиль.

Как известно, МКС хочет задержать Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта за вероятные военные преступления, связанные с боевыми действиями Армии обороны Израиля в секторе Газа. Ордеры были изданы 21 ноября 2024 года.

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