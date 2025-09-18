'Есть много доказательств': в Польше сделали новое заявление о попадании ракеты в дом и поиске 'виновного'

В Польше продолжается расследование инцидента в селе Вырыки в Люблинском воеводстве, где во время российской атаки беспилотников был поврежден жилой дом. В прокуратуре сделали новое заявление и сообщили, что разрушение вызвал не дрон.

Об этом сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Симоняк в эфире Polsat News.

Кто повредил дом в Польше

По словам чиновника, главной проблемой остается вторжение более 20 российских дронов в польское воздушное пространство, что является очередным уровнем агрессии со стороны РФ. В то же время, по предварительным выводам, дом мог быть поврежден ракетой, выпущенной польским или союзническим самолетом во время операции по нейтрализации беспилотников.

"На это указывает много доказательств. Каждый может представить, какие следы оставляет малый дрон, а какие – значительно больший объект. Самое важное, что никто не пострадал. Военные уверяют, что дом будет восстановлен", – сказал Симоняк.

Детали расследования

Он также призвал избегать политизации инцидента и подчеркнул, что сейчас критически важно поддерживать единство и доверие к армии и союзникам.

"Дело будет тщательно расследовано, все обломки объектов уже изучают эксперты. Нет смысла нагнетать эмоции – нужно рассматривать каждую деталь спокойно", – добавил министр.

Ранее вопрос поврежденного дома в селе Вырыки поднимался также и на заседании Совбеза ООН. Польский заместитель министра иностранных дел Марцин Босацкий тогда демонстрировал фото российских дронов с надписями на русском языке и фотографии разрушенного здания как доказательство агрессии Кремля.

Сбой системы наведения F-16

По данным источников Rzeczpospolita в службах безопасности Польши, на дом в Вырыках упала именно польская ракета длиной около трех метров и весом более 150 кг, выпущенная из F-16, который должен был сбить беспилотник.

"Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возник сбой системы наведения, и она не осуществила стрельбу. К счастью, она не сработала и не взорвалась, потому что сработали предохранители детонатора", – рассказал один из источников газеты.

Собеседник добавил, что "был российский авиаудар и польская сторона защищалась".

Как сообщал OBOZ.UA, 15 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский отрицал, что польская ПВО была не готова к вторжению российских БПЛА. По его словам, сбивание 3-4 дронов из 19-ти, если бы это произошло в Украине, "считалось бы стопроцентным успехом".

В то же время известно, что некоторые из российских беспилотников пролетели сотни километров вглубь Польши, а одна из "Гербер" упала на территории воинской части вблизи Варшавы.

