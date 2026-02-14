Если Трамп прикажет: США готовятся к операциям в Иране, которые могут длиться несколько недель – Reuters

Вооруженные силы США готовятся к возможности проведения военной операции против Ирана. Если президент Дональд Трамп отдаст приказ о нападении, операция американских сил может продлиться несколько недель.

При этом существуют опасения, что столкновение может перерасти в гораздо более серьезный конфликт, чем тот, который наблюдался между странами ранее. Об этом сообщает Reuters.

Эскалация на Ближнем Востоке

Заявление официальных лиц, говоривших на условиях анонимности ввиду деликатного характера планирования, повышает ставки в дипломатических отношениях между Соединенными Штатами и Ираном. На прошлой неделе американские и иранские дипломаты провели переговоры в Омане в попытке возобновить дипломатические усилия по вопросу ядерной программы Тегерана после того, как Трамп сосредоточил в регионе военные силы.

Американские официальные лица заявили, что Пентагон направляет на Ближний Восток дополнительный авианосец, который добавит тысячи военнослужащих, а также истребители, эсминцы с управляемыми ракетами и другую огневую мощь, способную вести атаки и защищаться от них.

Выступая перед американскими войсками на базе в Северной Каролине, Трамп заявил, что "было трудно заключить сделку" с Ираном. Также американский президент намекнул, что только применение силы действительно поможет уладить ситуацию.

В ответ на просьбу прокомментировать подготовку к потенциально продолжительной военной операции США пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп рассматривает все варианты действий в отношении Ирана.

США планируют сложную операцию

В ходе продолжительной кампании против Ирана американские военные могут наносить удары не только по ядерной инфраструктуре, но и по государственным и силовым объектам.

Эксперты утверждают, что риски для американских войск в такой операции против Ирана, обладающего внушительным арсеналом ракет, будут гораздо выше. Кроме того, ответные удары Ирана также увеличивают риск регионального конфликта.

Соединенные Штаты осознают риски и ожидают ответных мер со стороны Ирана, которые приведут к взаимным ударам и ответным действиям в течение определенного периода времени. Белый дом и Пентагон не ответили на вопросы о рисках ответных мер или регионального конфликта.

Напомним, Трамп заявил, что переговоры с Ираном могут продлиться до месяца. Он предположил, что исламская страна "согласится на сделку" с США, и намекнул, что в случае несогласия по Ирану вновь будут нанесены удары.

Также он пригрозил Ирану боевой операцией, если переговоры Вашингтона с Тегераном по ядерной программе окончательно провалятся. Глава Белого дома пригрозил отправить на Ближний Восток второй авианосец, в рамках планирования вооруженного вторжения для свержения режима аятолл.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа тайно отправила в Иран тысячи терминалов Starlink. Это произошло после жестокого подавления Тегераном масштабных антиправительственных выступлений.

