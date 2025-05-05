Если Трамп не убедит Путина заключить мир, ЕС усилит помощь Украине: еврокомиссар озвучил новую поддержку

В Европейском Союзе дали обещание усилить помощь Украине, если американский лидер Дональд Трамп не убедит российского диктатора Владимира Путина заключить мир. Там акцентируют на способности европейских стран закупать вооружение для ВСУ непосредственно у производителей.

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Об этом заявил комиссар Евросоюза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Мнением он поделился в соцсети Х, сделав репост призыва одного из СМИ.

"Дайте украинским оборонным фирмам больше денег, и они создадут собственные инструменты, чтобы держать Россию в страхе", – говорилось в посте The Economist еще от 12 апреля.

Со своей стороны еврокомиссар указал, что на сегодняшний день США и ЕС ежегодно выделяют около €40 млрд на военную помощь Украине. По его словам, эти деньги можно использовать более эффективно, а именно инвестировать средства в закупку вооружения непосредственно в украинских производителей.

"Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы для мира – значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", – высказался Кубилюс.

Напомним, что уже в среду, 7 мая, в Европейском парламенте проведут дебаты по достижению справедливого, устойчивого, всеобъемлющего мирного урегулирования войны. Спикер ЕП Дельфин Колар отметила, что именно обсуждение путей достижения мира в Украине будет ключевой дискуссией этой сессии.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Европейской комиссии Паола Пиньо подчеркнула, что соглашение о недрах между Украиной и США не станет препятствием для евроинтеграции страны. По ее словам, документ учитывает европейское законодательство и процесс вступления в ЕС, поэтому сотрудничество с Киевом в этой области будет продолжаться.

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