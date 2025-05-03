В Европарламенте состоятся дебаты касательно Украины: о чем будут говорить

На следующей неделе в Европейском парламенте проведут дебаты касательно достижения справедливого, устойчивого, всеобъемлющего мирного урегулирования для Украины. Эта дискуссия состоится утром в среду, 7 мая.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колар. По ее словам, обсуждение путей достижения мира в Украине станет ключевой дискуссией этой сессии ЕП.

"Депутаты вместе с председателем Совета ЕС и представителем Европейской Комиссии обсудят, как ЕС может способствовать достижению справедливого, устойчивого, всеобъемлющего мирного урегулирования для Украины", – сказала Колар.

Также члены Комиссии обсудят политическую, финансовую и военную поддержку со стороны Европейского Союза.

"Роль ЕС в обеспечении мирного урегулирования, которое сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины и будет основываться на международном праве. Это, конечно, с учетом последних событий", – отметила спикер.

А уже в четверг, 8 мая, члены Европарламента будут голосовать по важному элементу очередного возобновления приостановки ввозных пошлин и квот на определенные виды импорта из Украины, такие как железо и сталь.

"Приостановка была продлена трижды с 2022 года, когда она была принята в июне 2022 года, и срок ее действия истекает 5 июня 2025 года. В четверг состоится голосование по продлению действия квот", – добавила Колар.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Европа должна приложить большие усилия для установления в Украине устойчивого мира. В частности, привлечь реальные ресурсы и свободу.

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