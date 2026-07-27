Еще одна европейская страна ввела визы для россиян и белорусов: в чем причина

Черногория официально ввела визовый режим для граждан России и Беларуси, который начнет действовать с 1 ноября 2026 года. Такое решение страна приняла в рамках гармонизации своего законодательства с требованиями Европейского Союза на пути к вступлению в ЕС.

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Об этом говорится на официальном сайте правительства Черногории. Отмечается, что визы введены также для граждан ряда других стран

Почему Черногория меняет визовую политику

С 1 ноября граждане России и Беларуси больше не смогут пользоваться безвизовым режимом для въезда в Черногорию.

Причиной изменения визовой политики стало выполнение Черногорией требований Европейского Союза. Страна завершает гармонизацию своего законодательства с европейскими нормами, что является одним из ключевых этапов переговоров о вступлении в ЕС.

В частности, принятое решение позволяет выполнить один из заключительных критериев переговорного раздела 24 "Правосудие, свобода и безопасность", а также одно из основных обязательств в рамках государственной Программы реформ.

Ограничения касаются не только России и Беларуси

Наряду с россиянами и белорусами новые визовые правила также распространятся на граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции. Таким образом , Черногория приводит свой перечень безвизовых стран в соответствие с политикой Европейского Союза.

"23 июля 2026 года правительство Черногории приняло Указ о внесении изменений в Указ о визовом режиме, согласно которому граждане стран, визовые режимы которых ранее не были согласованы с режимом Европейского Союза (Беларусь, Китай, Россия, Саудовская Аравия и Турция), с 1 ноября 2026 года будут нуждаться в визе для въезда в Черногорию", – говорится на сайте правительства Черногории.

Как будет работать новая система

В Министерстве иностранных дел Черногории заявили, что стремятся свести к минимуму возможные неудобства для иностранцев и сделать оформление виз максимально простым и доступным.

Для этого власти расширяют сеть центров приема документов в сотрудничестве с международной компанией VFS Global.

В ближайшее время подать заявление на получение черногорской визы можно будет через визовые центры VFS в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, России, Индии, Бангладеш, Кыргызстане и Азербайджане. В дальнейшем сеть центров планируется расширить также на Беларусь, Китай, Саудовскую Аравию, Казахстан, Пакистан, Армению, Узбекистан, Непал и Филиппины.

Кроме того, Черногория создает современную визовую информационную систему, совместимую с информационными системами ЕС и стандартами безопасности Шенгенской зоны. В перспективе это позволит ввести электронные визы (e-Visa), что даст возможность подавать документы онлайн.

Правительство страны подчеркивает, что гармонизация визовой политики с Европейским Союзом должна не только приблизить Черногорию к членству в ЕС, но и укрепить национальную безопасность, ускорить цифровизацию государственных услуг и способствовать развитию страны как туристического и инвестиционного направления.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 стран Европы призвали ЕС ужесточить визовые ограничения для граждан РФ и пересмотреть правила выдачи шенгенских виз. Они также просят проверить, соблюдают ли все страны Евросоюза действующие ограничения. Письмо в Европейскую комиссию направили Польша и 10 других стран – Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также Норвегия и Исландия, которые не входят в ЕС.

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