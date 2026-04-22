ЕС расширил санкции против российских пропагандистов: кого внесли в список

Совет Европейского Союза во вторник, 21 апреля, решил принять ограничительные меры еще против двух организаций, ответственных за гибридную деятельность России, в частности за пропаганду и дезинформацию. Это медиаплатформа Euromore и российский Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом ("Правфонд").

Об этом сообщили на сайте Совета ЕС. Там отметили, что эти организации своей деятельностью способствуют мероприятиям и политике российского правительства, которые подрывают демократию, верховенство права, стабильность и безопасность в Европейском Союзе и Украине.

Расширение санкционного списка

Медиаплатформу Euromore, которая работает в рамках прокремлевской информационной архитектуры, внесли в список неофициальных медиа-ретрансляторов.

Euromore усиливает, перерабатывает и легитимизирует российские нарративы и дезинформацию, направленные на европейскую аудиторию. Кроме того, она периодически распространяет контент, ставящий под сомнение легитимность институтов ЕС и оправдывающий войну России против Украины.

Ограничительные меры также введены в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом ("Правфонд"). Это – основной инструмент стратегии внешнего воздействия и пропаганды Российской Федерации, основанный и финансируемый российским государством.

Юридические и аналитические материалы "Правфонда" систематически используются для подкрепления ключевых тезисов дезинформации Кремля, в частности утверждений о "нацификации" Украины, заявлений о распространенной "русофобии" и о "систематических преследованиях русскоязычного населения в соседних государствах".

В Совете ЕС отметили, что ограничительные меры, учитывая дестабилизирующую деятельность России, применяются к 69 физическим лицам и 19 организациям. Активы тех, кто оказался в перечне, замораживаются, а гражданам и компаниям в ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

