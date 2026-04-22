ЕС расширил санкции против российских пропагандистов: кого внесли в список

София Закревская
Новости. Мир
Иллюстрация. Знак Стоп перед Кремлем как символ санкций против РФ

Совет Европейского Союза во вторник, 21 апреля, решил принять ограничительные меры еще против двух организаций, ответственных за гибридную деятельность России, в частности за пропаганду и дезинформацию. Это медиаплатформа Euromore и российский Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом ("Правфонд").

Об этом сообщили на сайте Совета ЕС. Там отметили, что эти организации своей деятельностью способствуют мероприятиям и политике российского правительства, которые подрывают демократию, верховенство права, стабильность и безопасность в Европейском Союзе и Украине.

Расширение санкционного списка

Медиаплатформу Euromore, которая работает в рамках прокремлевской информационной архитектуры, внесли в список неофициальных медиа-ретрансляторов.

Euromore усиливает, перерабатывает и легитимизирует российские нарративы и дезинформацию, направленные на европейскую аудиторию. Кроме того, она периодически распространяет контент, ставящий под сомнение легитимность институтов ЕС и оправдывающий войну России против Украины.

Ограничительные меры также введены в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом ("Правфонд"). Это – основной инструмент стратегии внешнего воздействия и пропаганды Российской Федерации, основанный и финансируемый российским государством.

Юридические и аналитические материалы "Правфонда" систематически используются для подкрепления ключевых тезисов дезинформации Кремля, в частности утверждений о "нацификации" Украины, заявлений о распространенной "русофобии" и о "систематических преследованиях русскоязычного населения в соседних государствах".

В Совете ЕС отметили, что ограничительные меры, учитывая дестабилизирующую деятельность России, применяются к 69 физическим лицам и 19 организациям. Активы тех, кто оказался в перечне, замораживаются, а гражданам и компаниям в ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

