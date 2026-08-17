Эрдоган заявил, что членство в ЕС – больше не приоритет для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление в Европейский Союз больше не является приоритетом для его страны. В то же время он не исключает дальнейших намерений вступить в ЕС.

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Об этом сообщило издание Dpa-international. Турция является кандидатом на членство с 1999 года, однако в настоящее время переговоры о вступлении заморожены.

Что известно

Глава Турции отметил, что вступление в ЕС больше не является для них приоритетом, хотя страна не закрывает дверь к членству в блоке. "Европейский Союз не является для нас приоритетом", – заявил Эрдоган телеканалу "Аль-Джазира".

По мнению Эрдогана, ЕС проиграет, если будет и дальше отвергать Турцию.

Что известно о вступлении Турции в ЕС

Турция является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года. Переговоры о вступлении были начаты в 2005 году, но сейчас заморожены из-за постоянного отставания страны в области демократии, верховенства права и основных прав.

Европа так и не приняла Турцию в свой союз – из-за проблем в этой стране с правами человека.

В 2016 году, после так называемой попытки государственного переворота, риторика Эрдогана в отношении ЕС кардинально изменилась. В ответ на упреки ЕС относительно отдаления Турции от ценностей и стандартов Европы он заявил, что Турция больше не возлагает надежд на вступление в Евросоюз.

В феврале этого года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Европе "либеральная демократия утратила свою прежнюю силу", хотя и "завела Евросоюз в тупик". А вывести ЕС из этого тупика, по его мнению, может только Турция – как полноправный член Союза.

"Либеральная демократия, которую когда-то представляли как лекарство от всех проблем, сегодня утратила прежнюю силу, прежнюю репутацию и влияние. Она не в состоянии проложить курс для общества, придать политике смысл, вселить в людей надежду и уверенность", – сказал он.

В последнее время руководство Турции подвергается особой критике за свои действия против оппозиции, в частности за задержание соперника Эрдогана и бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Судебный процесс над Имамоглу, привлекающий большое внимание, должен продолжиться в понедельник в здании суда в стамбульском районе Силиври. Имамоглу предъявлены обвинения, в частности, в коррупции, отмывании денег и создании преступной организации.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 15 августа в Турции в провинции Дюздже обнаружили обломки беспилотника, упавшего на ореховый сад. Инцидент произошел в селе Ешилькей в районе Акчакоджа, расположенном недалеко от побережья Черного моря. Обломки БПЛА обнаружил мужчина, который пошел в свой сад, чтобы обработать его пестицидами.

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