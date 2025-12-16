'Ему не нужны деньги': стало известно, чем занимается сирийский диктатор-беглец Асад в Москве

Бывший сирийский диктатор Башар Асад после свержения режима сбежал на постоянное место жительства в Москву. В столице страны-агрессора он ведет замкнутый образ жизни, однако некоторые источники дали представление о жизни военного преступника.

Видео дня

В Москве диктатор решил восстановить медицинское образование и посещает занятия по офтальмологии. Об этом говорится в материале The Guardian.

Сирийский диктатор прячется в РФ

Друг семьи Асада, поддерживающий с ней связь, рассказал, что в российской столице Башар изучает русский язык и снова совершенствует свои знания в офтальмологии. При этом источник отмечает, что бывший диктатор решил заняться медициной просто в качестве хобби.

"Он изучает русский язык и снова совершенствует свои знания в офтальмологии. Это его страсть, деньги ему явно не нужны. Еще до начала войны в Сирии он регулярно занимался офтальмологической практикой в ​​Дамаске", – продолжил источник.

Друг семьи Асада также предположил, что после получения соответствующих навыков целевой аудиторией бывшего диктатора может стать богатая элита Москвы.

Асад не выходит на публику

В целом спустя год после свержения режима в Сирии семья Асада ведет уединенную, спокойную и роскошную жизнь в Москве и ОАЭ. Друг семьи, источники в России и Сирии, а также просочившиеся данные помогли получить редкую информацию о жизни ныне замкнутой семьи, которая когда-то правила Сирией.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, семья Асада, скорее всего, проживает в престижном районе Рублёвка. Там они могут общаться с такими людьми, как бывший президент Украины Виктор Янукович, который бежал из Киева в 2014 году и также проживает в этом районе.

При этом источники уверены, что семья Асада не испытывает недостатка в деньгах. После того, как в 2011 году западные санкции отрезали ее от большей части мировой финансовой системы в результате кровавого подавления протестов Асадом, семья разместила большую часть своего состояния в Москве, где западные регуляторы не могли к нему получить доступ.

Несмотря на комфортное жилье, семья отрезана от элитных сирийских и российских кругов, в которые когда-то была вхожа. Побег диктатора из Сирии в последний момент заставил его приближенных чувствовать себя брошенными, а российские кураторы не позволяют ему контактировать с высокопоставленными чиновниками режима.

"Он ведёт очень тихую жизнь. У него очень мало контактов с внешним миром, если вообще есть. Он общается только с парой человек, которые бывали в его дворце, например с Мансуром Аззамом (бывшим министром по делам президента Сирии) и Яссаром Ибрагимом (главным экономическим соратником Асада)", – рассказал друг семьи.

Отношения Асада с Путиным

Источник, близкий к Кремлю, заявил, что Асад не имеет значения для российского диктатора Владимира Путина и российской политической элиты в целом. Источник рассказал, что Асад больше не воспринимается Кремлем как влиятельная фигура или даже как интересный гость, которого можно пригласить на ужин.

Семья Асада – без Башара – была замечена на публике после свержения его режима лишь раз – на выпускном вечере его дочери Зейн аль-Асад 30 июня 2025 года, где она получила диплом по международным отношениям в московском университете – МГИМО.

Ранее сообщалось, что бывший диктатор Сирии Башар Асад после побега из своей страны поселился в элитном жилом комплексе "Москва-Сити". Семье Асада принадлежит около 20 роскошных апартаментов, которые строго закрыты от посторонних.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября французские суды выдали сразу семь ордеров на арест бывших высокопоставленных чиновников сирийского режима, включая бывшего президента Сирии Башара Асада. Кроме того, был возобновлен аналогичный ордер Национальной антитеррористической прокуратуры Франции, который ранее отменил Кассационный суд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!