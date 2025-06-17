"Элемент влияния": в ГУР объяснили, зачем Россия экспортирует "православие" в Африку

Россия продолжает использовать "православие" как элемент гибридного влияния. Так, свою РПЦ она сейчас активно распространяет на Африканском континенте.

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Под предлогом "духовной миссии" российские попы в Африке создают пророссийские сети для продвижения нужных Кремлю нарративов. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, россияне активно использует "православную церковь" московского разлива как инструмент гибридного влияния на африканском континенте. Под прикрытием "духовной миссии" РПЦ формирует пророссийские сети для продвижения выгодных Кремлю нарративов.

В частности, ключевую роль в этом процессе играет Патриарший экзархат Африки. Этот "филиал" РПЦ был создан в декабре 2021 года как ответ на признание Православной Церкви Украины Патриархом Александрийским Феодором. Далее РПЦ инициировала "переходы" священников в ряде африканских стран под московскую юрисдикцию, назвав это "защитой от раскола церкви". В ответ Александрийская православная церковь официально назвала действия россиян вторжением на ее каноническую территорию.

Сейчас, по данным ГУР, РПЦ строит в Африке храмы и реализует образовательные инициативы для формирования доверия местного населения к московским нарративам.

"Государство-агрессор активно экспортирует в Африку не только оружие, но и "православие". Церковь используется как инструмент влияния и подрыва легитимных церковных структур. Это – очередной элемент гибридной экспансии России", – отметил Юсов.

Напомним, некоторое время назад стало известно, что Кремль назначил новых кураторов РПЦ для работы по Украине. Они будут отвечать за продвижение идей "русского мира" в Украине и передавать указания спецслужб РФ пророссийским религиозным организациям. Среди них – приближенный к патриарху Кириллу митрополит Антоний и наместник Московской митрополии митрополит Павел. В ГУР назвали весь перечень новых "православных кураторов".

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