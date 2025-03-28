Французская прокуратура в парижском суде для бывшего президента республики Николя Саркози требует семи лет тюремного заключения по делу о его связях с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Кроме заключения, прокурор республики Себастьян де ла Туан предлагает оштрафовать Саркози на 300 тысяч евро и запретить экс-президенту занимать государственные должности в течение пяти лет после отбывания наказания.

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Сам Саркози отвергает все обвинения в свою сторону. Он, "кажется, даже не отдает себе отчета в серьезности всех своих нарушений", цитирует французский вещатель France 24 слова прокурора.

Саркози оказался в суде по обвинению в организации незаконного финансирования из Ливии своей предвыборной кампании в 2007 году. В частности, считается, что Саркози получил от ливийского диктатора Муаммара Каддафи значительную сумму. В обмен он обещал помочь "реабилитировать режим Каддафи".

По словам Себастьяна де ла Туанна, Саркози, чтобы "удовлетворить свои всепоглощающие политические амбиции", лично участвовал в "неприглядных поисках финансирования" своей предвыборной кампании. Это "очень темная картина" недавней французской истории, считает прокурор.

Во Франции закон разрешает кандидатам на любой государственный пост собирать деньги на предвыборную кампанию, но такие взносы возможны только от граждан Франции. К тому же Саркози обвиняют в получении не менее 50 миллионов евро наличными. Это более чем в два раза превышает законный лимит финансирования предвыборной кампании.

Сам Саркози во время суда заявил, что никогда не принимал денег от Каддафи, и в его кампании судьи "не найдут ни одного евро или ливийского цента" от нерезидентов и не граждан Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший французский президент уже был осужден по отдельному делу о злоупотреблении влиянием. Сейчас он отбывает наказание, и поэтому приходит в суд с электронным браслетом на ноге.

Напомним, что в конце января 29-му президенту Франции исполнилось 70 лет. Когда-то Саркози был одним из самых влиятельных лидеров Европы, однако теперь его имя ассоциируется только со скандалами, коррупционными делами и неоднозначными политическими высказываниями о независимости Украины.

Его путь от президента до фигуранта многочисленных уголовных расследований – это история падения, которая затронула и его семью.

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