Экс-советника Трампа Джона Болтона обвинили в ненадлежащем обращении с секретными документами: громкие подробности дела

Бывшему советнику президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джону Болтону предъявили обвинение в ненадлежащем обращении с секретными материалами. Согласно обвинительному акту, ему инкриминируют восемь эпизодов передачи информации, касающейся национальной обороны, и десять эпизодов незаконного хранения таких данных.

Об этом сообщает Fox News. В частности, документы были отправлены двум лицам, которые не имели права просматривать секретную информацию.

"Примерно с 9 апреля 2018 года по меньшей мере до 22 августа 2025 года Болтон злоупотреблял своим положением советника по национальной безопасности, поделившись более тысячей страниц информации о своей ежедневной деятельности в должности советника по национальной безопасности, включая информацию, касающуюся национальной обороны, которая была засекречена до уровня совершенно секретно/SCI, с двумя неавторизованными лицами", – отмечается в обвинительном заключении.

Генеральный прокурор Пэм Бонди подчеркнула, что все американцы подпадают под один уровень правосудия.

"Любой, кто злоупотребляет властью и ставит под угрозу нашу национальную безопасность, будет привлечен к ответственности. Никто не стоит выше закона", – сказала она.

Обыск в доме Болтона

В августе агенты ФБР провели обыск в доме Болтона в Мэриленде, считая, что он имеет секретные документы. Во время обыска было изъято более десятка предметов, среди которых: два iPhone, три компьютера, один жесткий диск Seagate и два USB-накопителя Sandisk по 64 ГБ.

Также ФБР изъяло белую папку с надписью "Заявления и размышления относительно ударов союзников...", напечатанные документы в папках "Трамп I-IV" и четыре коробки с тем, что федеральные чиновники назвали "печатными ежедневными делами".

Источник, знакомый с ранними этапами расследования, сообщил, что директор ЦРУ, Джон Рэтклифф, предоставил Пателю ограниченный доступ к разведывательным данным США, что стало основанием для ордера на обыск.

"Я не могу предоставить вам больше деталей, но скажем так, что Джон Болтон действительно имел наглость напасть на Трампа из-за того, что он обращался с секретной информацией", – сказал источник.

По словам американского чиновника, расследование относительно возможного хранения Болтоном секретных документов началось несколько лет назад, но позже администрация Байдена приостановила его "по политическим причинам".

Еще во времена первой администрации Трампа Министерство юстиции утверждало, что мемуары Болтона 2020 года "Комната, где это произошло" содержат секретные материалы, и пыталось запретить их публикацию, однако федеральный суд разрешил выход книги.

Юристы ведомства заявляли, что книга содержит секретную информацию национальной безопасности, включая источники и методы разведки США, обсуждение внешней политики и разговоры с иностранными лидерами.

"В июне 2021 года Министерство юстиции США по делу Байдена отказалось от уголовного расследования и гражданского иска против Болтона по мемуарам, тем самым завершив судебную тяжбу. Адвокат Болтона заявил тогда, что чиновник, ответственный за процесс рассмотрения перед публикацией в Совете национальной безопасности, провел четырехмесячный обзор книги и, после внесения ряда изменений, пришел к выводу, что она не содержит секретной информации", – указано в материале.

В книге содержались разоблачительные данные о Трампе, где утверждалось, что он якобы "умолял" президента Китая Си Цзиньпина помочь в кампании по переизбранию его на пост президента.

Трамп уволил Болтона с должности советника по национальной безопасности в 2019 году из-за принципиальных разногласий во взглядах на политику. С тех пор Болтон как критиковал, так и хвалил Трампа, в частности осуждая его обращение с секретными документами, что стало причиной рейда ФБР в Мар-а-Лаго в 2022 году и последующего федерального обвинения, но подчеркивал необходимость соблюдения юридического процесса.

Отношения Трампа с Болтоном

В 2022 году Болтон заявил, что Трампу не хватает компетентности и характера для должности президента, тогда как Трамп часто критиковал Болтона за его настаивание на вмешательстве США в конфликты на Ближнем Востоке. Болтон также занимал должность посла США в ООН при Джордже Буше-младшем с августа 2005 по декабрь 2006 года, а 21 января после инаугурации Трампа на 47-й президентский срок его регистрация в Секретной службе была отменена, что, по словам Болтона, свидетельствует о преследовании со стороны Трампа.

Стоит отметить, что Болтон занимал должность советника Трампа по национальной безопасности в Белом доме во время его первой администрации, с 2018 по 2019 год.

Как писал OBOZ.UA, ранее Болтон высказался о переговорах на Аляске с участием лидеров США и России. По его словам, президент США Дональд Трамп "не проиграл", но кремлевский диктатор "явно победил", ведь главе Белого дома фактически удалось лишь договориться о следующих встречах. Таким образом Путин получил от разговора гораздо больше, чем Трамп.

