Экс-президента Колумбии осудили за коррупцию: какой приговор вынес суд

Бывшего президента Колумбии Альваро Урибе приговорили к 12 годам домашнего ареста за подкуп свидетелей и взяточничество в рамках исторического дела о коррупции. Приговор стал результатом почти шестимесячного судебного разбирательства, в ходе которого обвинение представило доказательства того, что политик пытался повлиять на свидетелей, обвинявших его в связях с военизированной группировкой в 1990-х годах.

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На слушаниях 1 августа он заявил, что "политика взяла верх над законом при вынесении приговора", а поэтому будет обжаловать решение суда. Об этом сообщает AP, подчеркивая, что дело потрясло южноамериканскую страну и запятнало наследие этого консервативного лидера.

Что решил суд

На суде в прошлую пятницу адвокат подзащитного просил суд позволить 73-летнему Урибе оставаться на свободе, пока он обжалует приговор. Но судья заявила, что не удовлетворила ходатайство защиты, поскольку политику было бы "легко" покинуть страну, чтобы "уклониться от наложенных санкций".

Так, экс-президента Колумбии приговорили к 12 годам домашнего ареста, ему запретили занимать государственные должности в течение восьми лет, а также оштрафовали на сумму около $776 000.

Политик отрицает какую-либо вину. В преддверии вынесения приговора он написал в соцсети X, что готовит аргументы в поддержку своей апелляции. Также добавил, что в период личных кризисов нужно "думать гораздо больше о решении, чем о проблеме".

Апелляционный суд должен вынести решение до начала октября, которое любая из сторон может оспорить в Верховном суде Колумбии.

Дело Альваро Урибе

Бывший президент правил страной с 2002 по 2010 год, пользуясь мощной поддержкой США. Он является неоднозначной фигурой в Колумбии. Там многие считают его спасением страны от превращения в несостоявшееся государство. В то время как другие связывают его с нарушениями прав человека и ростом военизированных формирований в 1990-х годах.

В суде заявили, что увидели достаточно доказательств, чтобы сделать вывод о том, что Урибе вступил в сговор с адвокатом, чтобы уговорить трех бывших членов военизированной группировки, находящихся в тюрьме, изменить показания, которые они дали Ивану Сепеде (левому сенатору, который начал расследование предполагаемых связей Урибе с военизированной группировкой).

В 2012 году Урибе подал иск о клевете против Сепеды в Верховный суд. Тот же в 2018 году отклонил обвинения против Сепеды и вместо этого начал расследование в отношении Урибе.

Сторонница партии Урибе в Боготе (столица Колумбии) Марта Пеньюэла Росалес сказала, что "плакала и молилась, услышав о приговоре". Она считает его несправедливым, поскольку экс-президент "заслуживает свободы".

Со своей стороны Серхио Андрес Парра, протестовавший против Урибе у здания суда, заявил, что 12-летнего срока "достаточно", и даже если бывший президент подаст апелляцию, "история уже осудила его".

Отмечается, что о время президентства Урибе колумбийская армия одержала некоторые из своих крупнейших побед на поле боя против старейшего в Латинской Америке левого повстанческого движения, оттеснив Революционные вооруженные силы Колумбии в отдаленные анклавы и вынудив руководство группировки пойти на мирные переговоры, которые привели к разоружению более 13 000 боевиков в 2016 году.

Что предшествовало

В июне 2025 года в Колумбии совершили покушение на сенатора Мигеля Урибе, претендующего на участие в президентской гонке в следующем году. Злоумышленник выстрелил в него на мероприятии в Боготе.

Власти Колумбии объявили о проведении специальной аудиторской проверки розыгрыша лотереи "Медельина" после сомнительного джекпота. Оказалось, что его сорвала жена заместителя управляющего лотереей Рубена Кальехаса – Луиза Харамильо. Женщина выиграла 16 млрд колумбийских песо (около $4 млн) в розыгрыше, посвященном Дню матери 31 мая.

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