Президент Колумбии Густаво Петр заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский делает "глупость" из-за соглашения с Соединенными Штатами Америки о полезных ископаемых. Кроме того, он заявил, что украинцы якобы воюют с "братьями" россиянами.

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Такое заявление он выдал на своем аккаунте в социальной сети Х в среду, 26 февраля. Колумбийский президент нарвался на жесткий ответ Министерства иностранных дел Украины.

"Глупость Зеленского, и я это четко говорю, потому, что он позволил собой манипулировать западноевропейцам, которые не знают, куда они идут, к Гитлеру или ни к чему. Они воюют со своими братьями-славянами и в итоге отдают Украину американцам", – заявил Петро.

Спикер украинского МИД Георгий Тихий подчеркнул, что настоящей глупостью является называть украинцев и россиян "братьями".

"Симон Боливар (лидер борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке. – Ред.) не считал "глупостью" поднимать креолов на борьбу против своих колонизаторов. Украинский полковник Михаил Скибицкий, также известный как Мигель Рола, правая рука Боливара или Герой битвы при Аякучо, не считал, что манипулирует Боливаром или креолами Америки. Как и сотни других европейских героев той войны", – заявил Тихий.

Он добавил, что надеется, что дружественный колумбийский народ правильно понимает факты и не поддерживает подобные образы.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подтвердил, что между США и Украиной согласовано рамочное соглашение о природных ископаемых. При этом документ не содержит как положений о долге Украины – ни в 500 млрд долларов, ни на другую сумму – так и о полном переходе украинских ресурсов в собственность США.

В будущем будет разработан еще один документ, регулирующий деятельность "Инвестиционного фонда восстановления".

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