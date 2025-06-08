В Колумбии совершили покушение на потенциального кандидата в президенты: он в тяжелом состоянии

В Колумбии совершили покушение на сенатора Мигеля Урибе, претендующего на участие в президентской гонке в следующем году. Злоумышленник выстрелил в него на мероприятии в Боготе.

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На данный момент политик находится в критическом состоянии. Об этом сообщает CNN.

По данным Генеральной прокуратуры Колумбии, днем ​​7 июня в политика дважды выстрелили в районе Фонтибон в столице. Полиция арестовала 15-летнего подростка, вооруженного пистолетом Glock.

Партия Урибе заявила, что политику стреляли в спину во время участия в предвыборном мероприятии. По словам генерального прокурора Луса Адриана Камарго, состояние Урибе стабильное, он по-прежнему находится в критическом состоянии.

Стоит отметить, что 39-летний представитель правоцентристской партии "Демократический центр", крупнейшей оппозиционной партии в южноамериканской стране, выразил намерение баллотироваться на выборах в следующем году. Урибе происходит из известной колумбийской политической семьи. Он внук Хулио Сесара Турбая Айялы, который правил страной с 1978 по 1982 год и умер в 2005 году.

Матерью молодого политика была Диана Турбай, журналистка, похищенная наркоторговцами из Медельинского картеля под руководством Пабло Эскобара и убитая во время спасательной операции в 1991 году. Его бабушка Нидия Кинтеро де Балькасар, является основательницей организации "Солидарность с Колумбией".

Напомним, в Польше передали в суд дело агента военной разведки России, которого подозревают в соучастии в подготовке возможного покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Фигуранту грозит восемь лет тюрьмы.

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