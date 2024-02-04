Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил новый срок – теперь за свой брак

Пакистанский суд приговорил бывшего премьера страны Имрана Хана и его супругу Бушру Биби к разводу, семи годам заключения (каждому) и большому штрафу. В отношении женщины суд оказался мягче, позволив ей отбывать весь срок наказания под домашним арестом.

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Как пишет BBC, на сегодняшний день это последний приговор, вынесенный бывшему премьер-министру. Ранее, напомним, Имран Хан был приговорен к 10 годам заключения за разглашение государственной тайны. После этого мужчина и его жена были признаны виновными в получении прибыли от государственных подарков.

В последнем приговоре суда указано, что брак Хана с Бушрой Биби был неисламским и незаконным. Сам 71-летний заключенный заявил, что многочисленные дела и приговоры против него политически мотивированы.

Жалобу подал бывший муж Биби, заявивший, что ее брак с Ханом был фиктивным. Согласно законодательству Пакистана, женщинам запрещено вступать в повторный брак в течение нескольких месяцев после смерти мужчины или развода. Биби снова вышла замуж до истечения указанного срока.

Пара вступила в брак в 2018 году, за несколько месяцев до того, как Хан был избран премьер-министром. Биби, духовная целительница (женщине примерно 40 лет; она всегда носит чадру на публике), третья жена Хана.

На прошлой неделе супругов обвинили в якобы продаже и хранении государственных подарков, полученных при исполнении служебных обязанностей. В том числе драгоценностей от наследного принца Саудовской Аравии. Оба получили по этому делу 14 лет лишения свободы. Биби разрешили отбывать наказание дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе, на следующий день после атаки на Ирак, Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Пакистану. Целью были два штаба группировки "Джейш аль-Адль", выступающей против Тегерана.

Сразу после этого Пакистан нанес авиационных ударов по Ирану – несколько ракет попали в деревню на территории провинции Систан и Белуджистан. Пакистанское министерство иностранных дел объяснило, что обстрел стал ответом на нападение "антипакистанских групп боевиков".