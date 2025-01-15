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Иван Яковина
Иван Яковина
Украинский журналист

Блог | Экипаж танкера с российской нефтью, собирался перерезать еще один подводный кабель: что еще должен сделать Путин, чтобы ЕС набрался смелости

Танкер Eagle S может принадлежать к теневому флоту РФ

Reuters: экипаж танкера с российской нефтью, задержанного финскими властями, собирался перерезать еще один подводный кабель и газопровод.

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Я вот иногда думаю: что еще должен сделать Путин, чтобы Евросоюз набрался смелости и все-таки запретил движение танкеров с российской нефтью через территориальные воды ЕС?

Такое ощущение, что если он сейчас Орешником ударит по Хельсинки, европейцы скажут: "Ну, бывает... Но это не повод останавливать торговлю нефтью. Лучше мы вышлем в Россию несколько чуваков, убежавших оттуда от мобилизации. Пускай Кремль подавится!"

Начальники ЕС буквально палец о палец не ударят ради своей же безопасности! При этом от Украины они очень серьезно и даже несколько свысока требуют все новых подвигов и все новых жертв.

Поразительно, конечно.

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