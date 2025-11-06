Едва не сорвал брифинг Трампа: в Белом доме мужчина потерял сознание в прямом эфире

В четверг, 6 ноября, во время пресс-конференции в Овальном кабинете с участием президента Дональда Трампа один из гостей внезапно потерял сознание. Происшествие произошло во время мероприятия, посвященного расширению покрытия и снижению цен на популярные препараты для похудения Zepbound и Wegovy. Медики Белого дома оперативно оказали помощь, а само мероприятие на некоторое время прервали.

Как пишет американское издание Newsweek, в момент, когда мужчина начал терять сознание, глава Центров Medicare и Medicaid доктор Мехмет Оз поддержал ему голову, пока его осторожно клали на пол.

Оставалось неизвестным, что именно стало причиной инцидента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит позже объяснила, что пострадавший был гостем одной из компаний, приглашенных на встречу – Eli Lilly или Novo Nordisk.

Медики действовали мгновенно

По словам Левит, инцидент произошел во время объявления инициативы "Most Favored Nations".

"Представитель одной из компаний потерял сознание. Медицинская служба Белого дома быстро отреагировала, и с ним все в порядке. Пресс-конференция будет возобновлена в ближайшее время", – отметила она в заявлении. Свидетели говорят, что после падения мужчины журналистов немедленно попросили покинуть зал, а чиновники бросились помогать.

Через около часа Дональд Трамп вернулся к выступлению, сообщив, что пострадавший "почувствовал головокружение, но уже все в порядке". Сам мужчина в Овальный кабинет больше не возвращался. Событие вызвало короткое обсуждение в прессе, ведь трансляцию прервали прямо в прямом эфире.

Контекст мероприятия

Встреча в Белом доме была посвящена планам расширения доступа к препаратам для похудения и снижения их стоимости через государственные программы здравоохранения. Трамп представил инициативу, призванную уменьшить расходы пациентов и предотвратить завышенные цены на лекарства. В мероприятии участвовали представители ведущих фармацевтических компаний, которые уже вывели эти препараты на рынок США.

Как уточняют американские медиа, мужчина, который потерял сознание, находился среди приглашенных делегатов от фармрынка. Его состояние стабилизировали еще до прибытия скорой. По словам очевидцев, ситуация развернулась буквально за считанные секунды – чиновники успели мгновенно отреагировать. После инцидента служба охраны временно перекрыла доступ в помещение, чтобы проверить технические условия мероприятия.

