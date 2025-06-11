Двойка по географии: в США показали сюжет об 'обстреле Харькова', снятый в мусульманской стране. Видео

В Соединенных Штатах Америки работники СМИ перепутали Харьков с сектором Газа. Телеканал WPLG Local 10 из Майами (штат Флорида) сделал сюжет о комбинированном обстреле Россией украинского города в субботу 7 июня, однако использовал для него кадры из другой страны.

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На видео можно увидеть вовсе не Харьков, а страну Ближнего Востока, судя по одежде женщин – мусульманскую. Вероятно, эти кадры были сняты в секторе Газа после ударов Израиля.

В то же время на этом фоне ведущая рассказывала о "самой мощной атаке за три года на второй по величине город Украины" ракетами, беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Также она цитировала мэра Харькова Игоря Терехова.

Уже 10 июня после многочисленных замечаний пользователей WPLG удалил этот сюжет со своего YouTube-канала.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 июня, российские оккупационные войска массированно обстреляли Харьков. Противник применил почти полсотни "Шахедов", а также ракеты и КАБы, прозвучало несколько десятков взрывов.

В разных районах Харькова был зафиксирован ряд попаданий, в частности по территории предприятия, также были повреждены 18 многоквартирных домов и 13 частных дворов. Всего известно о 21 пострадавшем, еще трех людей российская оккупационная армия убила.

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