Дуда созывает Совбез Польши из-за ситуации на границе с Беларусью: что происходит

Президент Польши Анджей Дуда созывает Совет национальной безопасности. Он принял такое решение из-за ситуации на границе с Беларусью.

Об этом пишет официальный сайт президента Польши. Такое заявление Дуда сделал во время общения с журналистами на брифинге во Франции.

"В связи с происходящим в последнее время и в последние месяцы я решил созвать Совет национальной безопасности. Не хочу этого делать сейчас, во время избирательной кампании, потому что очень много эмоций и ситуация действительно очень горячая", – сказал Дуда и добавил, что вероятнее всего заседание состоится в понедельник, 10 июня в 16:00, когда выборы уже завершатся.

Польский лидер выразил надежду, что на заседании будут присутствовать представители всех сторон политической сцены.

"Эти прецеденты требуют обсуждения и с точки зрения правил, которые должны быть приняты, потому что они нужны польской армии и с точки зрения этой ситуации, о которой мы только что узнали, что произошло на польской границе, а именно задержание польских военных после предупредительных выстрелов на польско-белорусской границе" – сказал президент Польши.

Анджей Дуда отметил, что необходимо объяснить, почему с польскими солдатами "так возмутительно обращались".

"Если с солдатами так неоправданно обращались, то они заслуживают прощения, и об этом нужно говорить в кругу самых серьезных политиков, решающих дела и будущее страны", – подчеркнул польский президент.

В четверг, 5 июня, в Польше разразился скандал из-за задержания двух военных, совершивших предупредительные выстрелы в направлении большой группы нелегальных мигрантов.

Следует отметить, что в последнее время на границе Польши с Беларусью активизировались агрессивные действия со стороны нелегальных мигрантов, в результате которых пострадали несколько польских военных и пограничников.

Напомним, в Беларуси с 27 по 31 мая провели обучение военно-воздушных сил совместно с армией страны-агрессора РФ. Их целью является окончательное поглощение белорусского войска Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне учений в Беларусь прилетели военные вертолеты ПКС РФ. На аэродроме "Барановичи", где они приземлились, также присутствовали два разведывательных российских самолета Су-24МР и по меньшей мере четыре истребителя Су-30СМ окупантов.

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