В Норвегии рассматривают идею использования искусственного снега как единственный способ сохранить высокогорный ледник. Если не принять меры, он может исчезнуть уже в течение следующих восьми лет.

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Об этом сообщает NRK. Генеральный директор летнего лыжного центра "Гальгепигген" Пер Арне Воле отмечает: сейчас единственным решением является ежегодная закачка 700 000 кубометров искусственного снега, чтобы сохранить ледник.

Еще в 2002 году Норвегия начала использовать искусственный снег для сохранения ледника Веслеювбрен. Теперь власти намерены расширить эту практику на ледник Гальгепигген.

"Понятно, что это парадокс, что мы должны производить снег здесь под Гальгепиггеном, но сейчас это реальность", – объясняет Воле.

По его словам, ледник теряет ежегодно около миллиона кубометров снега.

"Только за мое время там, где мы сейчас стоим, оно уменьшилось на 17 метров. Так что через восемь лет здесь больше не будет ледников, если мы не добавим искусственного снега", – добавил он.

Руне Странд Одегорд, преподаватель NTNU, исследовавший проблему на основе данных Метеорологического института, утверждает: благодаря искусственному снегу ледник можно сохранить. И, по его словам, фактически иного способа просто нет.

Свобода считает, что инвестиции в производство искусственного снега не только спасут ледник, но и позволят сохранить работу лыжного центра по меньшей мере до 2050 года.

Напомним, авторитетные ученые всего мира согласны с тем, что человечеству нужно прилагать усилия по максимальному сокращению выбросов углекислого газа, чтобы не убить Землю. Однако последние исследования показывают, что современных мер уже может быть недостаточно.

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