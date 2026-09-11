Дроны атаковали ключевой нефтепровод в Саудовской Аравии – CNN

В Саудовской Аравии после дроновых атак произошли пожары на системах нефтепроводов, в частности на ключевой после начала войны в Иране магистрали "Восток-Запад". Обстрелы, по всей видимости, произошли 10 сентября, однако официальные лица пока не подтвердили нападение.

Видео дня

О дроновых ударах сообщили источники CNN. По словам двух американских чиновников, инфраструктура была повреждена в четверг.

По словам одного из собеседников, пострадали насосные станции, расположенные рядом с трубопроводом. Кадры со спутника показывают, что пожары действительно произошли и очагов возгорания было несколько.

На видео EUMETSAT (Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников) виден черный дым, который 10 сентября тянулся вдоль нефтепровода "Восток-Запад":

Другой чиновник сообщил журналистам, что удары наносили беспилотники из Ирака. Уточнений относительно того, сколько времени потребуется на восстановление, нет. Эксперты считают, что ремонт насосных станций может оказаться менее трудоемким, чем устранение серьезных повреждений самого трубопровода.

По данным источника, американские ведомства работают над сбором разведывательных данных об инциденте.

Добавим, что в четверг спутники обнаружили девять крупных пожаров вблизи магистрали "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, хотя места расположения по крайней мере шести возгораний, вероятно, соответствуют факельным ямам (там нефть и газ могут сжигаться контролируемо в случае чрезвычайной ситуации).

Что предшествовало

Указанный трубопровод в последние месяцы стал ключевым для Саудовской Аравии в качестве альтернативного маршрута. После эскалации конфликта королевство перенаправляло на "Восток-Запад" около 5 миллионов баррелей нефти в день, поскольку Иран блокировал Ормузский пролив. Нефть перекачивалась по трубопроводу в порт "Янбу" на Красном море.

Новые обстрелы сигнализируют о том, что нефтяные ресурсы и экспортные возможности страны продолжают сталкиваться с угрозами, поскольку война с Ираном до сих пор не урегулирована. Атаки на трубопровод произошли через несколько дней после того, как союзное с Ираном ополчение захватило стратегическую портовую локацию на Красном море в Йемене, что может создать еще больше рисков для рынка энергоносителей в регионе.

На текущей неделе цены на нефть поднялись выше 100 долларов за баррель, а Саудовская Аравия сообщила ОПЕК о резком сокращении добычи сырой нефти и самых низких показателях с 1990 года.

Как писал OBOZ.UA:

– Йеменские хуситы захватили стратегический остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе на юге Красного моря. Правительственные силы Йемена покинули остров, а боевики также установили контроль над прибрежным городом Дхубаб на материке.

– Война США с Ираном может продлиться до конца президентского срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года. По данным The Wall Street Journal, американские чиновники считают, что Тегеран может продолжить сопротивление в условиях блокады и военных мер Вашингтона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!