'Должны принимать превентивные меры': в Польше хотят запретить социальные сети для детей в возрасте до 15 лет

Правительство Польши планирует запретить пользоваться социальными сетями детям в возрасте до 15 лет. Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу в начале 2027 года.

Видео дня

Такое решение имеет целью предотвратить проблемы с ментальным здоровьем у молодежи. Об этом в интервью Bloomberg сообщила министр образования Барбара Новацкая.

Документ предусматривает штрафы для платформ, сервисы которых будут оставаться доступными для младших пользователей. Кроме этого, компании будут обязаны проверять возраст пользователя при регистрации.

Несмотря на потенциальные конфликты с американскими технологическими компаниями, среди которых Meta Platforms Inc. и X Илона Маска, Новацкая заверила, что законопроект не имеет геополитической подоплеки. Правительство страны подчеркивает необходимость обеспечения безопасной цифровой среды для детей.

"Нужно принимать превентивные меры и не гадать, как это воспримет та или иная страна. Я считаю, что в интересах каждой страны защищать своих детей", – заявила министр.

Похожие ограничения разрабатывают и другие страны Европы. В частности Дания, Франция, Испания и Великобритания. Например, в Германии готовятся к масштабной реформе регулирования социальных сетей, которая может существенно ограничить доступ детей и подростков к цифровым платформам. Инициативу поддержали социал-демократы, входящие в правящую коалицию, приблизив принятие совместного правительственного решения.

Новые правила использования соцсетей несовершеннолетними действуют в Австралии. Страна первой в мире запретила пользоваться соцсетями лицам младше 16 лет. Соцсети начали массово удалять детские аккаунты, а подростки в первые часы действия закона фактически потеряли возможность оставаться в онлайн-сообществах.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук предлагает ограничить работу социальной сети Telegram. Чиновница сделала такое заявление после теракта во Львове, который произошел 22 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!