Потеряют доступ к аккаунтам: Австралия первой в мире запретила соцсети для детей до 16 лет

В Австралии с 10 декабря официально вступили в силу новые правила, запрещающие использование социальных сетей лицам младше 16 лет. Соцсети начали массово удалять детские аккаунты, а подростки в первые часы действия закона фактически потеряли возможность оставаться в онлайн-сообществах. Решение правительства вызвало широкий общественный резонанс.

Об этом сообщает издание The Guardian, которое осветило техническую часть запрета и реакции родителей, детей и самих платформ. Также в материале указано как влияет закон на подростков на основе видеосюжетов медиа.

Как работает запрет

Закон обязывает TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube, X и другие крупнейшие соцсети удалить учетные записи всех пользователей в возрасте до 16 лет и блокировать создание новых. Платформы должны доказать, что применяют возрастную проверку –, в частности технологии распознавания лиц, и принимать меры для предотвращения норм, предусмотрены штрафы до 49,5 млн долларов. Власти уже получают жалобы на то, что алгоритмы ошибочно "молодят" пользователей, а некоторые подростки столкнулись с требованием сделать селфи возрастного анализа. В то же время правительство признает, что "не ожидает идеального выполнения в первые дни".

Реакция общества

Введение запрета сразу сказалось на миллионах австралийских семей. Часть родителей утверждает, что дети потеряли связь со своими онлайн-сообществами. Один из родителей рассказал, что вынужден был научить 15-летнюю дочь пользоваться VPN и создал ей "взрослый" аккаунт, чтобы она оставалась на привычных платформах. Другие заявляют, их детям "оказали необходимую поддержку" в ограничении времени в соцсетях. Особое беспокойство выразили семьи детей с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Подросток Эзра, прикованный к инвалидной коляске из-за редкого заболевания, объяснил, что соцсети для него единственный способ социализации. По его словам: "Социальные сети – один из немногих способов, которыми я могу общаться с друзьями. Запрет сделает мой мир меньше". Среди старших подростков также распространяется непонимание того, как именно будет работать закон. Во втором видеосюжете 14-летний блогер объясняет, что новые правила касаются не детей, а платформы: "Подростков не будут наказывать за использование соцсетей. Наказать могут только компании, если они не принимают разумные меры для проверки возраста".

Первые последствия и возможные риски

По данным Guardian, дети в течение последних недель массово проходили возрастную проверку, делились телефонными номерами в био и готовили аккаунты к потенциальной деактивации. Платформы, включая Bluesky, которая не выходила в перечень высокорисковых, – добровольно ввела эти ограничения. Регулятор предупреждает, что запрет может иметь непредсказуемые последствия. В частности существует риск, что подростки массово переместятся в менее контролируемые части интернета или научатся систематически обходить ограничения с помощью VPN. Власти же анонсировали создание академической группы, которая будет оценивать коротко и долгосрочные эффекты ограничения –: от изменений в поведении и коммуникаций до влияния на психическое здоровье.

Как сообщил OBOZ.UA, в последние годы Австралия активно обсуждала рост зависимости подростков от социальных сетей и негативное влияние контента на психику несовершеннолетних. Напомним, что в стране уже ужесточали правила по онлайн-безопасности и ввели должность комиссара по электронной безопасности.

