В Германии готовят ограничения на использование социальных сетей детьми – Bloоmberg

В Германии готовятся к масштабной реформе регулирования социальных сетей, которая может существенно ограничить доступ детей и подростков к цифровым платформам. Инициативу поддержали социал-демократы, входящие в правящую коалицию, приблизив принятие совместного правительственного решения.

Видео дня

Ожидается, что документ будет рассмотрен кабинетом министров уже в этом году. О подготовке ограничений сообщает агентство Bloomberg.

Инициатива предусматривает поэтапный подход к возрастному регулированию. Согласно предложению Социал-демократической партии, доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 14 лет должен быть полностью запрещен. Для подростков от 14 до 16 лет платформы обяжут предлагать только контент, который соответствует возрастным требованиям и стандартам безопасности.

Отдельный блок изменений касается и взрослых пользователей. Социал-демократы настаивают на ограничении алгоритмических рекомендаций: ленты с автоматически подобранным контентом должны включаться только с прямого согласия пользователя. Цель – уменьшить влияние зависимых механик, дезинформации и языка вражды.

Заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Арманд Цорн объяснил, что речь идет прежде всего о защите детей и подростков в цифровой среде. По его словам, государство должно создать "безопасные цифровые пространства без агрессивных алгоритмов, насилия, подстрекательства и манипуляций".

Политический контекст инициативы выходит за пределы внутренней политики ФРГ. Новые правила могут обострить отношения с администрацией Дональда Трампа, ведь большинство крупнейших соцсетей принадлежат американским компаниям. Дискуссия разворачивается накануне запланированного визита канцлера Фридриха Мерца в Вашингтон, где тема цифрового регулирования может стать одним из чувствительных пунктов переговоров.

В целом Германия присоединяется к более широкой европейской тенденции усиления контроля над цифровыми сервисами, которые все чаще рассматривают не только как бизнес, а как фактор риска для психического здоровья и безопасности молодежи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Австралии с 10 декабря официально вступили в силу новые правила, запрещающие использование социальных сетей лицам младше 16 лет. Соцсети начали массово удалять детские аккаунты, а подростки в первые часы действия закона фактически потеряли возможность оставаться в онлайн-сообществах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. не ведитесь на фейки!