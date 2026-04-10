Должны были "работать" во Франции и Германии: медиа установили, как Россия готовит диверсантов в учебных лагерях на Балканах

Молдавские следователи разоблачили сеть вербовки, связанную с Россией. Участников схемы готовили в учебных лагерях в Боснии и Сербии. По данным расследования, после обучения они должны были совершать диверсии, в частности во Франции и Германии.

Как рассказали в Politico, по версии следствия, один из участников сети, Анатоли Призенко, вербовал людей в Кишиневе. Мужчина предлагал им по 300–500 долларов за поездку. Один из завербованных, Максим Рошка, согласился на предложение, после чего, по указаниям из Москвы, оказался в лагерях на Балканах.

В Боснии и Сербии участников учили управлять дронами, использовать зажигательные устройства и действовать во время массовых протестов, избегая правоохранителей. По словам министра внутренних дел Даниэллы Мисаил-Никитин, вербовка преимущественно касалась молодых русскоязычных людей.

Следствие установило, что после обучения участники выполняли практические задания, в частности собирали информацию об административных объектах.

Молдавские прокуроры утверждают, что международная сеть, участником которой был Призенко, готовила десятки человек для участия в диверсиях на территории Европы.

Всего в Молдове под следствием находятся более 80 человек, которых подозревают в организации массовых беспорядков. Части из них уже предъявили обвинения. Некоторых фигурантов подозревают в участии в операциях на территории Франции и Германии.

Отдельные фигуранты уже действовали за пределами Молдовы. Один из них признал поездку в Германию во время Евро-2024 с конкретным заданием, другие получали оплату в криптовалюте через цифровые платформы.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшие рекрутеры и пропагандисты российской ЧВК "Вагнер" изменили направление деятельности и присоединились к организации диверсий в Европе. Речь идет о вербовке экономически уязвимых европейцев для действий в интересах Кремля.

