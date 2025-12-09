11 июня в Мехико на стадионе "Ацтека" пройдет матч-открытие ЧМ-2026. 18 июля в Нью-Йорке состоится финальная игра Мундиаля.

OBOZ.UA рассказывает вам, друзья, о том, как проходили некоторые из 22 предыдущих мундиалей. Сегодня в центре вашего внимания восьмой чемпионат, проходивший в 1966 году в Англии.

Участвовать в нем изъявило желание рекордное на то время количество стран – 72. Европа получила 10 мест в финальном турнире. Сборная СССР выступала в седьмой отборочной группе, в которой ее соперниками были команды Греции, Дании и Уэльса. В первой игре наша команда победила сборную Греции – 3:1. Затем были успех в игре с командой Уэльса – 2:1, а также победа в Москве над датчанами – 6:0. В ответных играх наша сборная добыла четыре очка из шести и вышла в финальный турнир Мундиаля, в котором выступали 16 сборных.

Команды были распределены на четыре группы. Игры в них проходили по круговой системе. Перед самым открытием чемпионата произошла ужасная ситуация, которая потрясла футбольный мир – с выставки была похищена "Золотая богиня". Престижу англичан был нанесен серьезный удар. Попытки Скотланд-Ярда найти кубок не принесли успеха. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не обыкновенная дворняга по кличке Пиклз (в переводе с английского – "Шалопай"). На одной из окраин Лондона, во время прогулки с хозяином, Пикклс ткнул носом сверток, валявшийся на обочине – в нем оказался похищенный кубок. Англия ликовала, а Пиклз стала самой любимой собакой английских болельщиков.

Сборная СССР попала в 4 группу, где ее соперниками были команды Италии, Чили и КНДР. Из этого квартета в четвертьфинал вышли сборные СССР и КНДР. Наша сборная трижды участвовала на чемпионате мира, и во всех случаях, успешно отыграв в групповом турнире, продвинуться дальше четвертьфинала никак не получалось. И вот в Англии наша команда впервые вышла в полуфинал, победив на предыдущей стадии в упорной борьбе сборную Венгрии – 2:1 (победный мяч забил Валерий Поркуян).

В полуфинале собрались европейские сборные. Нашим соперником была сборная ФРГ, разгромившая в 1/4 финала сборную Уругвая – 4:0. В матче с нашей сборной футболисты ФРГ победили – 2:1. Немцы играли жестко, довольно грубо, повлияло на результат и откровенно предвзятое судейство итальянского арбитра Лобелло, несправедливо удалившего с поля Федора Численко. Будь поудачливее наши игроки в реализации голевых моментов, счет матча мог быть другим.

Команда ФРГ в итоге вышла в финал. Вторым финалистом стали футболисты сборной Англии, нанесшие поражение команде Португалии – 2:1. За день до финала сборная СССР и Португалии разыграли третье место. За две минуты до финального свистка португальцы, забив второй мяч в наши ворота, вырвали победу.

Четыре комплекта медалей

Впервые ФИФА приняла решение наградить чемпиона мира золотыми медалями, второго призера – позолоченными наградами, третьего призера – серебряными, а команду, занявшую четвертое место, – бронзовыми наградами.

За сборную СССР в Англии выступали футболисты 10 клубов. Наибольшее представительство было у киевского "Динамо" – Йожеф Сабо, Виктор Серебряников, Валерий Поркуян и Леонид Островский. Вернулись они в Киев с бронзовыми медалями.

97 тысяч болельщиков на стадионе "Уэмбли" 30 июля наблюдали за финальной игрой сборных Англии и ФРГ. Основное время игры закончилось со счетом 2:2. На 100-й минуте Джефф Херст с подачи Болла забил гостям третий год, а затем добавил еще один – 4:2. "Золотая богиня" досталась сборной Англии.

Лучшими игроками чемпионата были признаны Бобби Чарльтон (Англия) и Эйсебио (Португалия). Последний стал лучшим бомбардиром чемпионата (9 мячей), у Херста, Халлера, Беккенбауэра (оба – ФРГ), Бене (Венгрия) и Поркуяна (СССР) – по 4 мяча в активе.

В 1970 году IX чемпионат мира прошел в Мексике.