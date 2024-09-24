Для умеренных мусульман: в Албании хотят создать микрогосударство вроде Ватикана

Государство "в стиле Ватикана", в котором не будут навязывать никаких правил образа жизни, хотят создать в столице Албании Тиране. Она будет предназначена для "умеренных верующих".

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Об этом заявили премьер-министр Албании Эди Рама и религиозный лидер суфийского ордена Бекташи Эдмонд Брахимай. Их слова передает The New York Times.

Отмечается, что в будущем государстве будет разрешен алкоголь, женщинам носить то, что им вздумается, а также там будут навязывать никакие правила образа жизни. Кроме того, там будут действовать собственная администрация, паспорта и границы.

"Бог ничего не запрещает. Вот почему он дал разум", – заявил Эдмонд Брахимай.

Премьер-министр Албании Эди Рама говорит, что в ближайшее время он объявит о планах создания образования, которое будет называться Суверенным государством Ордена Бекташи.

По его словам, цель нового государства - продвижение толерантной версии ислама, которой Албания гордится.

"Мы должны заботиться об этом сокровище, каковой является религиозная толерантность, которую мы никогда не должны воспринимать как должное", – отметил премьер-министр Албании.

Напомним, что ранее Папа Римский Франциск в последней речи призвал Украину " не запрещать прямо или косвенно ни одну христианскую церковь ". Так понтифик прокомментировал новый закон, запрещающий деятельность в Украине Русской православной церкви и аффилированных с ней религиозных организаций.

Как сообщал OBOZ.UA, Франциск только в январе 2024 года впервые публично обвинил Россию в агрессии против Украины. Однако после этого Папа Римский успел сделать много неоднозначных заявлений по поводу войны в Украине. В частности, он призвал Украину "поднять белое знамя" и согласиться на переговоры.