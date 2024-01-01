Папа Римский в канун Нового года призвал молиться за "мученический украинский народ" и другие страдающие от войн

Папа Римский Франциск в последний день 2023 года призвал не прекращать молиться за народы, страдающие от войны, первым упопомянув "мученический украинский народ". В то же время он подчеркнул, что те, у кого есть интерес в вооруженных конфликтах, должны "прислушаться к голосу своей совести".

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Соответствующее заявление понтифик сделал после молитвы "Ангел Господень" в воскресенье, 31 декабря, передает пресс-служба Ватикана. "Не будем прекращать молиться за народы, страдающие от войн: за мученический украинский народ, за палестинский и израильский народы, за народ Судана и за многочисленные другие", – сказал Франциск.

Он также призвал опомниться тех, кто заинтересован в ведении войн:

"В конце года решимся спросить: сколько жизней было потеряно в вооруженных конфликтах? Как же много смертей? А сколько разрушений, сколько страданий, сколько бедности? Те, у кого есть интерес в этих конфликтах, прислушайтесь к голосу совести".

Франциск также напомнил о Нигерии, где празднования Рождества были отмечены актами насилия и нападениями в штате Плато, повлекшими многочисленные жертвы.

"Молюсь за них и их семьи. Пусть же Бог избавит Нигерию от этих ужасов!" – пожелал понтифик, а также заверил в молитве за погибших вследствие взрыва цистерны в Либерии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Нового года заверил, что украинцы станут в 2024 году еще сильнее, что бы их не ожидало. Он отметил, что в следующем году враг ощутит ярость украинского производства оружия.

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