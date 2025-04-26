Девятнадцать штатов подали в суд на администрацию Трампа: какая причина

Коалиция 19 штатов 25 апреля подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы заблокировать ее планы отмены миллиардов долларов федерального финансирования. Вашингтон хочет лишить дополнительных средств начальные и средние школы, которые внедряют программы по многообразию, равенству и инклюзии (DEI).

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Истцами, кроме прочих, выступили штаты Калифорния, Иллинойс, Массачусетс, Миннесота, Нью-Йорк. Об этом пишет Politico.

В иске сказано, что ультиматум, выдвинутый министерством образования в начале этого месяца, был неконституционным и незаконным. Ранее на этой неделе отдельными постановлениями федеральные судьи временно заблокировали указ главы США.

"Утверждения о том, что программы разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности являются формой дискриминации, совершенно нелогичны. Это не имеет смысла и не имеет под собой никакой основы. Это сжатый слоган, который Трамп может использовать для подпитки своей кампании по демонтажу системы образования Америки и откату прогресса по всей стране", – заявил генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта на пресс-конференции.

Он объяснил: ранее профсоюзы учителей и группы по защите гражданских прав тоже выступали против решения Вашингтона. Но коллективный иск штатов выходит за рамки этих претензий, поскольку он, среди прочего, оспаривает правовую основу письма, отправленного в феврале высокопоставленным должностным лицом системы образования, в котором содержалась угроза потери финансирования, если школы не прекратят программы по обеспечению разнообразия.

"У нас есть разные претензии, которые мы считаем очень сильными. Это могут быть выигрышные претензии", – считает генпрокурор Калифорнии.

В целом директивы Трампа ставят под угрозу более 18,7 млрд долларов федерального финансирования. В частности, Калифорния получает почти 8 млрд долларов в год в основном для поддержки учеников из семей с низким доходом, а также для услуг специального образования. Штат Нью-Йорк получает более 3 млрд долларов, из которых около половины идет на поддержку школьников из семей с низким доходом.

"Сегодня мы подаем этот иск, чтобы защитить наши школы и наших учеников от очередных нападок президента Трампа. И мы снова не позволим себе подвергаться издевательствам или преследованиям только потому, что наши школы усердно работают над тем, чтобы каждый ученик был принят и желанным гостем здесь, в прекрасном штате Нью-Йорк", – заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон сказал, что они с Трампом согласны в том, что образование – это путь к возможностям.

"Но вот в чем дело: если кто-то считает, что только он заслуживает возможности, а вы нет, он сделает все возможное, чтобы закрыть все двери, доступные для вашего успеха. И поэтому, на мой взгляд, именно поэтому мы должны отбивать эти атаки на разнообразие, равенство и инклюзивность. Это не потому, что программы не работают. Это потому, что они работают", – объяснил свою позицию Эллисон.

Как ранее писал OBOZ.UA, на 100-й день президентства Дональд Трамп побил антирекорд, столкнувшись с самым низким уровнем поддержки среди последних президентов США. Его рейтинг рухнул ниже даже его собственного показателя восьмилетней давности.

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