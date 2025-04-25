Трамп побил антирекорд: рейтинг президента США на 100-й день хуже, чем у Обамы и Байдена

На 100-й день своего президентства Дональд Трамп побил антирекорд, столкнувшись с самым низким уровнем поддержки среди последних президентов США. Его рейтинг рухнул ниже даже его собственных показателей восемь лет назад.

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Как передает Fox News, по данным последних социологических опросов, общее одобрение эффективности работы Трампа на сотый день его президентства упало до 44% с 49% в марте. Это меньше, чем у бывших президентов США Джо Байдена (54%), Барака Обамы (62%) и Джорджа Буша (63%).

Это также на один пункт ниже по сравнению с 45% одобрения Трампа восемь лет назад.

Почему рейтинг Трампа падает

По данным телеканала, около 59% избирателей недовольны тем, как идут дела в стране (у Байдена этот показатель составил 53% на сотый день).

Избиратели по-прежнему мрачно оценивают ситуацию с экономикой, поскольку 71% отозвались о ней негативно, а 55% говорят, что для их семей она ухудшается.

Только 28% сказали, что чувствуют, что дела идут лучше, и на 22 пункта больше избирателей считают, что политика Трампа вредит экономике, а не помогает ей.

Еще 8 из 10 избирателей обеспокоены политическими разногласиями (78%), в то время как около 7 из 10 испытывают то же относительно здравоохранения (76%), государственных расходов (73%) и рецессии (72%).

Две трети или меньше обеспокоены иммиграцией (66%), возможным получением Ираном ядерной бомбы (66%), войной РФ против Украины (61%) и фондовым рынком (58%).

Самые высокие оценки Трамп получил за усиление безопасности границ (55%) ​– это единственный вопрос, где его рейтинг положительный, сообщает Fox News.

Самые низкие оценки – за борьбу с инфляцией (33% одобряют, 59% не одобряют), далее идут тарифы (33% против 58%), внешняя политика (40% против 54%), налоги (38% против 53%) и оружие (41% против 44%).

"Конечно, партийные взгляды изменились, так что теперь больше всего обеспокоены демократы, но многие независимые и республиканцы также скептически относятся к тому, что их экономические опасения решаются", – прокомментировл республиканский социолог Дэрон Шоу, который проводит опросы Fox New вместе с демократом Крисом Андерсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, опрос Reuters также показал рекордное падение рейтинга Трампа. Американцы демонстрируют признаки настороженности по поводу попыток 46-го президента расширить свою власть, многие не желают видеть его на посту в третий раз, хотя это и так запрещено Конституцией США.

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