Дешево и безопасно: в США возобновили разработку электромагнитной 'пушки будущего'

Военно-морские силы США возобновили разработку электромагнитной пушки, известной как "рейкоган". Ее испытания снова проводят на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико после многолетней паузы.

О возобновлении программы написали издания Interesting Engineering. В материалах указано, что электромагнитная пушка способна запускать металлические снаряды со скоростью более 7 Махов, используя только электрическую энергию.

Американские военные решили вернуться к проекту, который ранее приостановили в 2021 году из-за технических трудностей. Новые испытания связаны с поиском более дешевых способов противодействия современным воздушным угрозам.

Журналисты также напомнили, что программу ранее свернули из-за быстрого износа элементов пушки. Однако интерес к технологии вернулся после появления подобных разработок в других странах. По данным изданий, Пентагон снова тестирует систему на полигоне, чтобы оценить ее потенциал в будущих боевых условиях.

Как работает система

Электромагнитная пушка использует силу Лоренца вместо традиционного порохового заряда. Мощный электрический импульс разгоняет металлический снаряд вдоль специальных рельсов и придает ему чрезвычайно высокую скорость.

Такой боеприпас не содержит взрывчатых веществ. Цель он поражает исключительно благодаря кинетической энергии удара. По оценкам разработчиков, дальность поражения может превышать 100 морских миль.

Военные рассматривают рейкоган как возможное средство противодействия кораблям, баллистическим ракетам и самолетам. Но есть и другая причина интереса к этой технологии. Современные ракеты-перехватчики стоят миллионы долларов, тогда как снаряд для электромагнитной пушки является значительно более дешевым металлическим элементом.

Возможности и проблемы

По замыслу разработчиков, использование такого оружия позволит кораблям брать на борт значительно больше боеприпасов. Если сейчас боевые корабли несут десятки ракет, то в случае с рейкоганом речь идет уже о сотнях снарядов.

Это может быть важным при отражении массированных атак беспилотников или дешевых ракет, которые часто применяют для истощения систем противовоздушной обороны. Кроме того, такие снаряды не содержат взрывчатых веществ и поэтому значительно безопаснее при хранении.

Ранее разработку тормозили технические трудности. В частности, рельсы пушки быстро изнашивались из-за экстремальных температур и нагрузок во время выстрела.

В то же время ситуацию изменил прогресс других государств. Япония, например, уже испытала свой прототип электромагнитной пушки на борту корабля JS Asuka. Это подтолкнуло Пентагон активизировать собственные работы.

В США технологию планируют связать с новым классом надводных кораблей BBG(X), которые иногда называют классом Trump. По предварительным оценкам, стоимость таких платформ может превысить 20 миллиардов долларов.

Ожидается, что корабли получат мощные генераторы, способные создавать электрический импульс до 32 мегаджоулей. Именно такая энергия необходима для запуска снаряда из электромагнитной пушки.

