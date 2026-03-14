США испытали новейшую ракету для HIMARS

Алексей Лютиков
Новости. Мир
2 минуты
Американская корпорация Lockheed Martin объявила об успешном завершении первого испытания ракеты Precision Strike Missile (PrSM) версии Increment 2. Это событие стало важнейшей вехой в программе модернизации дальнобойной артиллерии армии США.

Испытание ракеты подтвердило способность системы HIMARS поражать не только стационарные наземные объекты, но и морские цели в движении. Об этом говорится на сайте Lockheed Martin.

Технологический прорыв

Главным новшеством модификации Increment 2 стала интеграция современной многорежимной головки самонаведения. В ходе испытаний ракета была запущена из реактивной системы залпового огня HIMARS и преодолела дистанцию в 350 километров.

Новая система наведения позволяет ракете захватывать и сопровождать подвижные, критические по времени угрозы. Если базовая версия PrSM (Increment 1) предназначалась в основном для уничтожения статичных координат, то Increment 2 превращает ракету в интеллектуальное оружие, способное адаптироваться к меняющейся обстановке на поле боя.

Расширение возможностей

Успешный пуск подтвердил, что армия США получает эффективный инструмент для реализации концепции "запрета доступа" (A2/AD) в морской среде. Ракета Increment 2 добавляет возможности противокорабельной борьбы к уже проверенному наземному функционалу. Это значительно усиливает роль сухопутных войск в межвидовых операциях, позволяя им контролировать прибрежные воды.

Способность поражать маневрирующие цели на суше делает систему незаменимой для уничтожения мобильных пусковых установок и командных пунктов противника, которые могут сменить позицию после начала атаки.

Совместимость и логистика

Несмотря на расширение боевых возможностей, ракета полностью совместима с существующей инфраструктурой. PrSM Increment 2 может запускаться с платформ HIMARS и M270A2. Это решение позволяет сохранить существующую логистическую цепочку и ускорить процесс внедрения нового вооружения в войска, не требуя переоснащения парка пусковых установок.

Вице-президент Lockheed Martin по направлению высокоточных пусковых систем и ракет Кэролин Оржеховски отметила, что с версией Increment 2 ракета PrSM обеспечивает ту дальность и гибкость, которые необходимы армии для уничтожения движущихся наземных и морских угроз.

Также в корпорации отметили, что до конца 2026 года запланирована серия дополнительных испытаний, которые должны окончательно подтвердить надежность всех систем Increment 2 перед началом серийного производства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начали разработку универсального ракетного комплекса по принципу HIMARS. Новую систему планируют создать как многофункциональную платформу, способную применять различные типы средств поражения в зависимости от боевой задачи.

