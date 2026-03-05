Демократы в Сенате пытались заблокировать новые удары Трампа по Ирану: что из этого вышло. Видео

В среду, 4 марта, Сенат США (верхняя палата Конгресса) рассматривал резолюцию, которая запрещала бы президенту Дональду Трампу отдавать приказы о дальнейших ударах по Ирану. В итоге голосование было провалено – сенаторы отказались остановить войну, которую глава государства начал без согласия парламента.

Конгресс не ограничил его полномочия, поэтому Трамп может продолжать операцию против Ирана. Об этом пишет The Washington Post.

Что происходило в Сенате

Демократы – вместе с сенатором Рэндом Полом (республиканец от штата Кентукки) – добились голосования за резолюцию о военных полномочиях, несмотря на оппозицию большинства республиканцев, которые контролируют Сенат.

Представители Демократической партии убеждали нескольких республиканцев "оторваться" от их партии, чтобы положить конец конфликту и восстановить контроль Конгресса над вопросом объявления войны.

"Это, по сути, голосование относительно того, начинать войну или нет", – сказал Пол журналистам.

Но он был единственным республиканцем, проголосовавшим за резолюцию, которая была отклонена со счетом 47-53 по процедурному голосованию. Один демократ, сенатор Джон Феттерман (штат Пенсильвания), проголосовал против нее.

Это голосование стало очередной неудачей в долгосрочной стратегии демократов, направленной на то, чтобы заблокировать Трампу возможность отдавать приказы о военных ударах без одобрения Конгресса.

С момента возвращения Трампа на должность они вынесли на голосование в Палате представителей и Сенате восемь резолюций о военных полномочиях – это рекорд для одного созыва Конгресса – с целью заблокировать его удары по Венесуэле, Ирану и судам вблизи Латинской Америки, подозреваемых в контрабанде наркотиков. Все они потерпели неудачу.

Республиканцы в Конгрессе в целом поддерживают решение Трампа по ударам по Ирану, хотя некоторые из них выразили обеспокоенность по поводу недостаточного участия Конгресса.

Джон Кертис (республиканец от штата Юта) и его однопартийцы в Сенате заявили, что приказ о выводе американских войск из войны через несколько дней после ее начала будет неправильным сигналом. Демократы же возражали, подчеркивая, что еще не слишком поздно остановить войну, которую они не санкционировали.

"Если мы предоставим исключительное право на ведение войны президенту Соединенных Штатов, исключительное право на принятие решения о вступлении страны в войну, то не будет никакого контроля за использованием этой власти, не будет никакого контроля за злоупотреблением этой властью", – заявил сенатор Адам Шифф (демократ от Калифорнии), который вместе с сенаторами Тимом Кейном (демократ от Вирджинии), Полом и Чарльзом Е. Шумером (демократ от штата Нью-Йорк) вынес эту резолюцию на голосование в Сенате.

Палата представителей должна проголосовать в четверг за аналогичную резолюцию о военных полномочиях. По мнению спикера Майка Джонсона (республиканец от Луизианы), он имеет достаточно голосов, чтобы ее отклонить.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил о резком ослаблении военного потенциала Ирана и анонсировал расширение операции вглубь страны. По его словам, после установления локального превосходства в воздухе американские силы переходят к новой фазе ударов.

