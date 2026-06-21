"Пусть оставит своё „извиняюсь" при себе": Зеленский напомнил Лукашенко о сроках ультиматума

Президент Украины Владимир Зеленский публично напомнил главе Беларуси Александру Лукашенко о ранее озвученных требованиях о прекращении любой технической поддержки российских военных действий. Одних заявлений со стороны Минска недостаточно, если на территории страны продолжает функционировать инфраструктура, которая может способствовать нанесению ударов по Украине.

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Позиция Киева остается неизменной и предусматривает конкретные шаги. Об этом президент заявил в эфире телемарафона.

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