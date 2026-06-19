Чуть не утонула во время эпилептического приступа: в Великобритании 12-летняя девочка спасла подругу

В Великобритании 12-летнюю девочку, которая вытащила из моря за волосы свою тонущую подругу, назвали "маленькой героиней". Речь идет о Тамике Хеззелл и ее 14-летней подруге Софии-Энн МакКенне. Дети отдыхали на пляже в Абергиле, городе в британском Уэльсе, но когда подруги вошли в воду, у Софии-Энн случился приступ эпилепсии.

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Старшая девочка упала, и течение сразу утащило её на глубину. Но Тамика побежала за подругой, схватила её за длинные волосы и вытащила на пляж, рассказывает британская национальная телерадиокомпания.

Первой Тамику назвала "маленькой героиней" мать Софии-Энн. Но после того, как эту историю рассказали в местных СМИ, теперь девочку так называет вся страна.

Как это было

Это произошло в конце мая. София-Энн, Тамика и их третья подруга Руби Уилкинс во время отдыха на пляже зашли в воду. Когда у Софии-Энн начались судороги, Руби буквально оцепенела. Старшую девочку подхватило течение и унесло в море. Тамика бросилась за подругой, схватила её за волосы, перекинула себе через плечо и поплыла обратно к берегу.

Уже на берегу Тамика и Руби пытались привести подругу в чувство, им помогли прохожие. Именно они вызвали на помощь береговую охрану. Вскоре на пляж прибыли правоохранители и парамедики и доставили девушек в больницу.

Руби из больницы практически сразу отпустили домой. А Тамика ещё некоторое время оставалась с медиками, так как ударилась ногами о камни в море и страдала от сильной боли в горле из-за проглатывания морской воды.

Настоящий шок

Хуже пришлось Софии-Энн – пока она находилась в машине скорой помощи, у неё произошли ещё приступы эпилепсии. Только сейчас девочка вернулась домой, а эта история была рассказана в эфире национального телеканала.

Мать Тамики говорит, что для нее все это "настоящий шок".

"Я думаю об этом всё время. Тамику тоже потянуло под воду, но она сосредоточилась на Софии-Энн и на том, как вытащить её из воды. Уверена, что Тамика ещё долго не захочет ходить на пляж", – говорит она.

Мать Софии-Энн уверяет, что сейчас с её дочерью "всё в порядке". Но она уверена, что потеряла бы ребёнка, если бы не помощь Тамики.

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