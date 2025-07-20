Чуда не произошло: 'спящий принц' из Саудовской Аравии умер после 20 лет комы

Принц Аль-Валид бин Халед бин Талал, также известный как "спящий принц" Саудовской Аравии, умер в субботу, 19 июля, после 20 лет, проведенных в коме. На момент смерти ему было 36 лет.

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Его отец, принц Халед бин Талал бин Абдулазиз, подтвердил смерть сына в социальных сетях. "С тяжелым сердцем оплакиваем смерть нашего дорогого сына принца Аль-Валида бин Халеда бин Талала бин Абдулазиза Аль-Сауда, пусть Бог смилуется над ним, который отошел в вечность сегодня", – написал он в Х.

Молитва за покойного состоится в воскресенье, 20 июля. Место проведения для мужчин – мечеть имама Турки бин Абдаллы в Эр-Рияде после послеобеденной молитвы; для женщин – специализированная больница имени короля Фейсала после полуденной молитвы.

Отмечается, что прощание продлится три дня – воскресенье, понедельник и вторник.

Что известно о "спящем принце"

Принц Аль-Валид бин Халед бин Талал учился в военном училище в Великобритании. Там в 2005 году парень попал в автомобильную аварию. Принц получил тяжелую черепно-мозговую травму, перенес кровоизлияние и впал в кому, из которой не выходил более 20 лет.

Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находился под постоянным наблюдением врачей в медицинском центре короля Абдулазиза в Эр-Рияде. Отец принца был вовлечен в уход за ним и постоянно выступал против отключения аппарата жизнеобеспечения. Он, как и принцесса Рима бинт Талал, мать Аль-Валида бин Халеда бин Талала, верил, что сын когда-нибудь сможет прийти в себя.

18 апреля "спящему принцу" исполнилось 36 лет. Он оставался на аппарате искусственной вентиляции легких и зонде для кормления. Последние задокументированные движения произошли в 2019 году, когда, как сообщали СМИ, он демонстрировал признаки ограниченного сознания с помощью небольших жестов, таких как поднятие пальца или легкое движение головы. При этом отмечалось, что эти моменты не свидетельствовали о возвращении к сознанию.

В 2025 году семья принца не давала комментариев и не предоставляла никакой информации о его состоянии. Также они не сделали никакого заявления по случаю дня рождения принца, хотя отец и публиковал сообщения о сыне и его фото в сети в течение последних месяцев.

Аль-Валид был правнуком основателя Саудовской Аравии и принадлежал к королевской династии Аль Сауд.

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