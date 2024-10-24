Погрешность это когда целили в висок, а попали в ухо. Вот в рамках именно такой погрешности и следует воспринимать результаты соцопросов, согласно которым Трамп побеждает во всех переменчивых штатах. Не будет погрешности не будет и Трампа со всеми его потенциальными 312:226. Пьер Безухов не должен стать во главе Америки.

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Иначе действительно тихие руководители тихого государства уже не те. Но если тихое государство в самом деле окажется побеждено шумным, то это уже будут совсем другие Соединённые Штаты, и тогда будет совсем другой мир. Доллар, говорите, стоит даже дороже евро? Ну-ну…

Больная на Трампа Америка, которая не способна, получается, помочь хотя бы себе, это вообще не Америка. Это никоим образом не мировой полюс, и никак это не главная страна мира. Это нечто похожее на Мексиканские Соединённые Штаты (а официальное название Мексики именно таково), только севернее и больше. Да, высок (пока ещё!) уровень жизни, и есть ядерное оружие. И что? Чтобы руководить миром, этого мало.

Неужели такой тектонический сдвиг разрешат? И над Системой будет тот, кто становится уже окончательно внесистемным? Вскоре узнаем. Где-то в ноябре-январе.