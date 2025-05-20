Чех вступил в армию РФ, а теперь просит свою родину о помощи: что ему ответили в МИД

Министерство иностранных дел Чехии разбирается со случаем гражданина страны, который вступил в армию Российской Федерации, а теперь просит помощи у Праги. Дипломаты посоветовали чехам не посещать либо покинуть территорию РФ.

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Представитель ведомства Даниэль Дрейк подтвердил инцидент в комментарии СМИ 20 мая. Просьба чеха рассмотрят в соответствии с чешскими законами и Венской конвенцией о консульских сношениях, подчеркнул он.

"В настоящее время мы занимаемся случаем чешского гражданина, который некоторое время назад выехал в Россию, где вступил в российскую армию и теперь просит помощи у властей Чехии.

В этой связи мы хотели бы напомнить, что уже давно настоятельно предостерегаем от поездок в Россию и призываем чешских граждан покинуть страну. Ситуация с безопасностью напряженная. Наше посольство в Москве имеет ограниченные возможности для оказания помощи и защиты", – рассказал Дрейк.

Он не уточнил, при каких обстоятельствах неназванный мужчина вступил в ВС РФ, участвует ли он непосредственно в боях против Украины и когда именно прибыл в Россию.

После комментария Дрейка пресс-служба МИД Чехии опубликовала предупреждение в соцсетях:

"Повторение – мать учения. Министерство иностранных дел Чехии настоятельно предупреждает на счет поездок в Россию и призывает чешских граждан покинуть территорию страны. Ситуация с безопасностью там остается напряженной, а возможности нашего посольства в плане оказания помощи и защиты – ограничены".

В Чехии запрещено наемничество в иностранные армии. Исключения есть для граждан, которые воюют на стороне государства, обеспечивающего совместную оборону в случае нападения на Чехию. Если гражданин страны хочет вступить в иностранное войско, ему необходимо запросить специальное разрешение у президента Чехии.

Как писал OBOZ.UA, ранее Петр Павел заявил, что Чехия пока не обсуждает возможность отправки своих войск в Украину в составе миротворческого контингента. По словам президента, перед тем, как вести об этом конкретные разговоры, необходимо достичь мирного соглашения между РФ и Украиной.

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