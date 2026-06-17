Бывшего руководителя китайского государственного нефтегазового концерна приговорили к смертной казни: в чём его обвинили

Суд в КНР вынес приговор бывшему заместителю главы госкомпании CNOOC, 67-летнему Юаню Гуаньюю – по обвинению в получении крупных взяток он был приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года. По версии следствия, чиновник использовал свои полномочия, чтобы помогать компаниям выигрывать контракты и получать другие преимущества. За это он якобы получил около 22,5 млн долларов.

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Кроме того, Юань Гуаньюй пожизненно лишен политических прав, а все его личное имущество конфисковано. Бывший топ-чиновник еще в сентябре 2019 года ушел в отставку по достижению пенсионного возраста, напоминает Reuters.

Чем занимается CNOOC

Китайская национальная корпорация CNOOC – третья по величине государственная нефтегазовая компания Китая после CNPC и Sinopec. Предприятие специализируется на разведке, добыче, переработке и сбыте нефти и природного газа, добытых преимущественно в шельфовой зоне КНР.

CNOOC International имеет международные активы в Азии, Африке, Северной и Южной Америке.

В начале 2026 года корпорация объявила о начале разработки крупного нефтяного месторождения в Бохайском заливе с запасами около 730 млн баррелей нефти. Как утверждало руководство страны, разработка нового месторождения "существенно укрепляет внутреннюю энергетическую безопасность" КНР.

Суть дела

Согласно приговору суда, Юань Гуаньюй виновен в том, что на протяжении более двадцати лет, с 2001 по 2022 год включительно, государственный чиновник получил деньги и ценности (как напрямую, так и через других лиц) на сумму более 152 миллионов юаней (22,49 миллиона долларов США) в качестве незаконного вознаграждения. Взятки чиновник принимал за "помощь" отдельным компаниям и лицам в таких вопросах, как проектные контракты, бизнес-операции и адаптация рабочих мест.

Судьи утверждают, что Юань Гуаньюй признался сразу после задержания. При этом пенсионер добровольно рассказал о некоторых преступных эпизодах, о которых следователи не знали. Также бывший чиновник вернул часть незаконно полученного дохода.

Именно поэтому приговор будет пересмотрен после двухлетней отсрочки.

Казни взяточников в КНР

В Китае смертный приговор с двухлетней отсрочкой обычно по истечении указанного срока заменяется на пожизненное заключение, если осужденный не совершит новых преступлений и "продемонстрирует образцовое поведение". Кроме того, взяточников пожизненно лишают всех политических прав, а их личное имущество конфискуют.

Несмотря на показательную суровость наказаний, взяточничество среди китайских чиновников не является исключением. Напомним, например, как в прошлом году китайский суд приговорил бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел Тан Жэньцзяня к смертной казни – именно за взяточничество.

Как сообщал OBOZ.UA, также в КНР приговорили к смертной казни бывшего политического советника Лю Юэцзиня за масштабную коррупцию. Он получил смертный приговор с двухлетней отсрочкой за получение взяток на общую сумму в 16,8 млн долларов.

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