В Китае бывшего топ-чиновника приговорили к смертной казни за коррупцию: подробности дела

В Китае приговорили к смертной казни бывшего политического советника Лю Юэцзиня за масштабную коррупцию. Он получил смертный приговор с двухлетней отсрочкой за взяточничество на сумму более 121 миллиона юаней (около $16,8 млн).

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Соответствующее решение принял в понедельник суд провинции Фуцзянь, пишет China Daily. Суд также постановил конфисковать все имущество Лю, лишить его политических прав пожизненно и передать незаконно полученные средства в госбюджет.

Следствие установило, что в период с 1992 по 2020 год Лю злоупотреблял должностными полномочиями, получая взятки за содействие в ведении бизнеса и финансировании, в том числе на должностях в правоохранительных органах Китая и в антинаркотическом бюро. Его действия признаны нанесшими значительный ущерб государству.

Суд определил, что сумма взяток, которые получил Лю, была "чрезвычайно большой", что повлекло "чрезвычайно большие убытки" стране и народу.

В приговоре суда учтены смягчающие обстоятельства: Лю признал вину, добровольно сообщил о дополнительных фактах коррупции и вернул незаконные доходы.

66-летний Лю начал свою карьеру в 1974 году и вступил в Коммунистическую партию Китая в 1977 году. Он долго работал в секторе борьбы с наркотиками и стал главой Управления Национальной комиссии по контролю за наркотиками Китая в мае 2015 года.

Он также исполнял обязанности комиссара по борьбе с терроризмом министерства с 2015 по 2020 год.

В октябре 2011 года он возглавил специальную группу по расследованию инцидента на реке Меконг, где 13 китайских членов экипажа на борту двух грузовых судов были убиты группой под руководством Но Кхау в приграничном районе между Мьянмой и Таиландом.

Лю был членом 13-го Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая, высшего политического консультативного органа Китая на уровне вице-министра. Ранее занимал должность руководителя бюро по контролю за наркотиками Министерства общественной безопасности.

В марте 2024 года был задержан по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и национального законодательства.

Как сообщал OBOZ.UA, с самого начала полномасштабной войны России против Украины Китай пытался заверить Запад в своей "нейтральной" позиции. С 2022 года Пекин осторожно помогал Москве, постепенно наращивал объемы этой поддержки и в итоге перешел черту, предоставив агрессору летальные военные системы.

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