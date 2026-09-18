Бывшего чиновника режима Асада посадили за решетку на 60 лет: в чем его обвиняют

Бывшего высокопоставленного чиновника режима Башара Асада, возглавлявшего центральную тюрьму Дамаска, приговорили в США к 60 годам тюрьмы за пытки заключённых. 74-летнего Самира Усмана Альшейха также признали виновным в сговоре с целью совершения пыток, а также в лжесвидетельстве перед американскими иммиграционными органами и мошенничестве при получении вида на жительство.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на федеральных прокуроров США. Приговор Альшейху, возглавлявшему тюрьму Адра в 2005–2008 годах, 18 сентября вынес федеральный судья Лос-Анджелеса Эрнан Вера.

Что происходило в тюрьме "Адра"

Альшейха обвинили в 2024 году, а в марте 2026-го федеральное жюри признало его виновным по трем пунктам обвинения в пытках и одному пункту, касающемуся сговора с целью пыток.

По данным американской прокуратуры, во время руководства тюрьмой он приказывал подчинённым причинять заключённым физическую и психологическую боль, чтобы запугать их и не допустить сопротивления режиму Асада.

Прокуроры заявили, что Альшейх также лично участвовал в таких издевательствах.

Бывший руководитель тюрьмы не признал себя виновным. Его адвокаты просили суд назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы, а после обвинительного вердикта в марте заявили, что разочарованы решением присяжных.

Помимо дела о пытках, американский суд признал Альшейха виновным в том, что он скрыл от иммиграционных органов США информацию о совершенных преступлениях. По данным Министерства юстиции США, он мошенническим путем получил грин-карту, а впоследствии пытался получить американское гражданство.

Самый высокопоставленный представитель режима Асада, осужденный за рубежом

До работы в тюрьме Адра Альшейх занимал должности в сирийском аппарате государственной безопасности. Министерство юстиции США назвало его самым высокопоставленным бывшим представителем правительства Асада, которого на данный момент лично судили и признали виновным за пределами Сирии.

Один из свидетелей по делу, Халед Абдул Малек, который сам был заключен в тюрьму и подвергался пыткам в Адре, назвал решение суда свидетельством того, что даже отложенное правосудие в конце концов наступает.

"Этот судебный процесс — не конец, а первый шаг на пути к ответственности и правосудию для всех, чьи руки запятнаны кровью невинных людей", — заявил Абдул Малек.

Что происходит с Сирией после падения Асада

В конце 2024 года сирийские повстанцы в результате стремительного наступления свергли режим Асада, который более 50 лет руководил страной. Гражданская война, длившаяся более десятилетия, привела к гибели сотен тысяч людей, вызвала масштабный миграционный кризис и оставила в руинах целые города.

После свержения Асада власть в стране перешла к Ахмеду аш-Шараа, бывшему командиру "Аль-Каиды". Он работает над улучшением отношений Сирии с западными государствами.

Сам Башар Асад после бегства из Сирии находится в России. В прошлом месяце сирийский суд заочно приговорил его к смертной казни, признав виновным в преступлениях, среди которых убийства, пытки и незаконные задержания во время гражданской войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в России Башару Асаду запретили заниматься политикой. Кремль фактически лишил его права на публичную деятельность — бывшему сирийскому лидеру запрещено давать интервью, делать политические заявления или участвовать в медийной деятельности.

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