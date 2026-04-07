"Быстро выучу испанский": Трамп заявил, что может баллотироваться на пост президента Венесуэлы, и похвастался рейтингом. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы баллотироваться на пост президента Венесуэлы и якобы имеет там самые высокие рейтинги. Для этого ему нужно лишь "быстро выучить испанский", что он считает несложной задачей.

Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции, посвященной военной операции после инцидента с самолетом над Ираном. Эфир транслировал The White House.

Трамп несколько раз упомянул Венесуэлу, в частности в контексте геополитических сравнений.

"Народ Венесуэлы, они говорят, если я буду баллотироваться на пост президента Венесуэлы, мой рейтинг в рейтингах выше, чем кто-либо когда-либо в Венесуэле, поэтому после того, как я закончу с этим, я могу поехать в Венесуэлу", – заявил президент США.

Трамп даже добавил, что изучит Испанский язык если будет баллотироваться, однако пока он доволен действующей властью.

"Я быстро выучу испанский. Это не займет много времени. Я хорошо владею языками и поеду в Венесуэлу. Я собираюсь баллотироваться в президенты", – добавил глава США.

Ранее, во время встречи с латиноамериканскими лидерами, он высказывал противоположную позицию относительно языков...

"Я не изучаю твой проклятый язык...У меня нет времени", – говорил Трамп.

В той же речи он отметил госсекретаря Марко Рубио, который владеет испанским, назвав это его "языковым преимуществом".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп, комментируя ситуацию в Венесуэле, шутливо заметил, что сам мог бы стать главой государства. Он также сказал, что может выступить оппонентом преемницы Николаса Мадуро, Делси Родригес.

