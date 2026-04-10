Были направлены намеренно: аэропорт в Вильнюсе приостанавливал работу из-за воздушных шаров

В ночь на 10 апреля в воздушном пространстве Литвы зафиксировали до 20 подозрительных объектов, похожих на контрабандные воздушные шары. Часть из них намеренно направили непосредственно в зону Вильнюсского аэропорта.

Из-за этого работу пришлось временно приостановить. Об этом сообщает общественный вещатель LRT.

Ограничения в воздушном пространстве ввели поздно вечером, около 22:30, и они продолжались примерно пять часов – до утра пятницы. Ряд рейсов пришлось изменить: часть самолетов перенаправили в Каунас и Ригу, другие рейсы были отменены или задержаны. В целом ситуация повлияла на более трех тысяч пассажиров.

Сейчас идет проверка, несли ли эти шары какой-либо груз. Окончательные выводы обещают обнародовать позже после завершения работы служб.

Литовские власти рассматривают такие действия как элемент гибридного давления со стороны белорусского режима, направленного на дестабилизацию ситуации и создание дополнительных рисков для гражданской инфраструктуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по всей территории Литвы объявили чрезвычайное положение из-за воздушных шаров, которые залетают в страну из Беларуси. Власти заявляют, что такие инциденты представляют непосредственную угрозу национальной безопасности и работе гражданской авиации.

