'Будут очень серьезные последствия': в Британии арестовали трех мужчин по подозрению в шпионаже в пользу России

В Лондоне правоохранители задержали трех мужчин по подозрению в содействии российской разведке. Задержание произошло в четверг, 23 октября, в западной и центральной частях британской столицы. Всех подозреваемых – 44, 45 и 48 лет – доставили в отделение полиции, где они находятся под стражей.

Видео дня

Как сообщает британское издание The Independent, аресты осуществили детективы подразделения по борьбе с терроризмом в соответствии со статьей 3 Закона о национальной безопасности. Эта статья охватывает действия, которые могут "существенно помочь иностранной разведке в осуществлении деятельности, связанной с Великобританией".

По такому обвинению предусмотрено до 14 лет заключения или штраф. Полиция проводит обыски по нескольким адресам в Лондоне, в частности на западе города.

"Деятельность будет расследована"

Руководитель контртеррористического подразделения Доминик Мерфи отметил, что британские спецслужбы фиксируют все больше случаев шпионажа и вербовки посредников иностранными разведками. По его словам, эти аресты являются частью усилий по предотвращению подобной деятельности.

"Те, кто может получить предложение выполнить задание в пользу иностранного государства, должны хорошо подумать. Такие действия будут расследованы, и последствия для осужденных могут быть очень серьезными", – сказал Мерфи.

Расследование продолжается

Британская полиция не раскрывает деталей, в частности имен подозреваемых или возможных связей между ними. Следствие продолжается, а правительство пока не комментирует, идет ли речь о конкретных операциях, связанных с деятельностью российских спецслужб в стране.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны активно выявляют и высылают российских разведчиков, которые действовали под прикрытием дипломатических миссий. Больше всего российских агентов было объявлено персоной нон грата в Болгарии – 82 человека. В Германии выслали 65, в Польше – 58, в Румынии – 52, в Словакии – 39, а в Нидерландах и Словении – по 34.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!