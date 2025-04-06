Будет задействована авиация: Германия проведет масштабные военные учения на случай нападения России на страны НАТО

В Гамбурге (ФРГ) 25 сентября начнутся трехдневные масштабные военные учения Red Storm Bravo. Военнослужащие будут отрабатывать развертывание в Гамбурге, важном центре переброски войск НАТО на восток, в случае нападения России на Альянс.

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Как передает Nachrichten, в прошлом году в этом городе проходили крупные учения Red Storm Alpha. В 2025-м тренировки под кодовым названием Red Storm Bravo будут продолжаться и днем, и ночью

Государственный комендант и капитан Курт Леонардс подтвердил, что сценарий этих учений – нападение РФ на Запад. В этом случае солдаты НАТО должны быть передислоцированы из Западной Европы на восток в кратчайшие сроки, и портовой Гамбург сыграет в этом центральную роль.

"В этом и заключается принципиальное отличие от холодной войны. Тогда Германия считалась зоной боевых действий в случае войны – сегодня это район развертывания сил НАТО", – объяснил Леонардс.

На этих учениях будет использоваться военная техника, в том числе вертолеты.

Добавим, что представители ВС Германии после прошлогодних тренировок на Red Storm Alpha заявили, что сейчас, после российской агрессии в отношении Украины, вновь возможна обычная война. НАТО хочет совместно противостоять этой угрозе.

Как ранее писал OBOZ.UA, тем временем в Румынии тормозят ремонт дорог и мостов, необходимых для учений НАТО. В течение 10 месяцев армия, министерство иностранных дел и три страны-союзника обращались в министерство развития Румынии и в мэрии некоторых городов с просьбой привести логистические пути в порядок. В итоге "Дакийскую весну 25" пришлось перенести.

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