'Будет следующим': Трамп пригрозил президенту Колумбии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп озвучил порцию угроз в адрес президента Колумбии Густаво Петро. По его словам, именно эта страна станет "следующей" в региональной кампании Белого дома по борьбе с наркоторговлей.

Трамп подчеркнул, что "заинтересовался" Колумбией, потому что страна производит много наркотиков. Об этом сообщает Politico.

Война с наркоторговлей

Во время общения с журналистами американский президент заявил, что ранее "особо не думал о Петро". Однако последние комментарии Трампа фактически переросли в серьезное бряцание оружием в адрес колумбийского лидера.

"Колумбия производит много наркотиков. Так что ему лучше одуматься, иначе он будет следующим. Он будет следующим очень скоро. Надеюсь, он меня слышит, он будет следующим", – заявил Трамп.

Заявления Трампа знаменуют собой резкую эскалацию угроз в адрес колумбийского президента. Ранее на этой неделе президент США предположил расширение своей военной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которая до сих пор была сосредоточена на Венесуэле, на Мексику и Колумбию.

Напряженность между Трампом и Петро обострилась осенью 2025-го на фоне агрессивной кампании США по борьбе с наркоторговлей в регионе. В сентябре администрация Трампа лишила Колумбию статуса партнера по борьбе с наркотиками и отозвала визу у Петро, ​​резко сократив помощь стране и в следующем месяце назвав ее лидера "незаконным торговцем наркотиками".

Хотя Трамп ясно дал понять, что хочет отставки Петро, ​​он может добиться своего, не выполняя своих угроз. Срок полномочий колумбийского лидера истекает, а в мае 2026 года в стране пройдут президентские выборы.

Напомним, в конце августа США отправили боевые корабли в Карибский бассейн якобы в рамках операции против наркотрафика из Венесуэлы в США. А уже в начале сентября американские военные в южной части Карибского бассейна уничтожили судно, которое вышло из порта Венесуэлы. Это была точечная военная операция якобы против "определенной наркотеррористической организации".

В октябре Трамп впервые заявил, что США могут начать наземную операцию в Венесуэле против наркокартелей. Однако впоследствии американский лидер опроверг планы ударов по указанной стране. Он даже отверг собственные слова о якобы подготовке к таким действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства". Ограничение на полеты также касается и территорий окружающих стран. В свою очередь, Каракас осудил это объявление Трампа и пожаловался на "колониальную угрозу". В Венесуэле заявили, что глава Белого дома нарушил Устав ООН.

