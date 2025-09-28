'Будет реакция!' У Путина пригрозили Украине, если она ответит на воздушную атаку

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков озвучил очередную порцию угроз в адрес Украины. Рупор Кремля, в частности, прокомментировал предупреждение украинского президента Владимира Зеленского об ударах по Москве.

Видео дня

По словам Пескова, все понимают, какая будет реакция РФ в случае попыток Киева атаковать Кремль. Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Россия продолжает угрожать и убивать

После очередной массированной ракетно-дроновой атаки РФ по Украине, вследствие которой были убиты мирные жители, в том числе ребенок, Песков выдвинул новую порцию угроз. При этом он подчеркнул, что тему реакции России на возможные атаки украинских войск на Кремль "лучше даже не поднимать".

"Наш верховный главнокомандующий, президент, он же говорил уже на эту тему. То есть об этом лучше даже не говорить. Все понимают, какая будет реакция РФ в случае попыток Киева атаковать Кремль", – сказал Песков.

Также путинский спикер выдал, что это якобы Украина и Европа не желают заканчивать войну. При этом Песков цинично заявил, что "Россия осуществляет военные действия с целью гарантировать собственную безопасность и устранить коренные причины конфликта".

"С одной стороны, нужно вынуждать киевский режим все-таки встать на путь мира, а не войны, вынуждать европейцев отказаться от милитаристских позиций", – выдал Песков.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский заявил, что руководство страны-агрессора России должно прекратить войну против Украины. В противном случае, подчеркнул глава государства, кремлевским чиновникам стоит позаботиться о местах в бомбоубежищах. Кроме того, Зеленский сказал, что президент США Дональд Трамп открыто поддерживает его в нанесении ударов по российским объектам.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в современном дальнобойном оружии, которое могут передать США. И в случае получения таких ракет украинские воины их непременно используют.

Как сообщал OBOZ.UA, благодаря украинским дальнобойным ударам по территории России, за почти два месяца, ВСУ поразили 85 ключевых объектов агрессора. Дроны Deep Strike успешно атаковали военные цели и оборонные предприятия врага в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!