'Мы не террористы': Зеленский озвучил условия для дальнобойных ударов по РФ

Украина нуждается в современном дальнобойном оружии, которое могут передать США. И в случае получения таких ракет украинские воины их непременно используют.

Видео дня

Однако ни украинская власть, ни украинский народ не стремятся бить по гражданскому населению РФ, ведь в отличие от России Украине чужда логика действий террористов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Axios.

Что сказал президент относительно будущих дальнобойных ударов по территории РФ

Рассуждая об американской помощи Киеву, интервьюер поинтересовался у Зеленского, чувствует ли он, что США не поставляют Украине дальнобойных ракет из-за опасений, что они полетят на территорию РФ. Президент ответил, что такого ощущения у него нет.

"Честно говоря, думаю, если бы у нас было такое оружие большой дальности от США, мы бы его использовали", – признался президент.

В то же время он заверил: Украина в случае получения дальнобойного оружия от США будет применять его исключительно для уничтожения законных целей на территории агрессора.

"Мы не террористы. Даже наши люди сегодня... Они ненавидят россиян, потому что те начали войну и убивают нас. Но наши люди понимают, что нам не нужно атаковать гражданских. Мы знаем, что это означает – правила ведения войны. Поэтому мы будем атаковать их военные объекты", – отметил глава государства.

По мнению Зеленского, уже сам факт увеличения дальнобойных возможностей Украины заставит Москву дважды подумать, прежде чем продолжать уже привычный для РФ террор гражданских украинцев. Ведь их может ждать ответ согласно библейскому принципу "око за око".

"Если они будут устраивать нам блэкауты и если мы получим оружие большой дальности, более сильное оружие от США, мы будем атаковать их энергетику", – заявил президент Украины.

Интервьюер тем временем вспомнил, что недавно россияне ударили по зданию украинского правительства в центре Киева, и поинтересовался, дождется ли Кремль аналогичного ответного удара и придется ли кремлевской верхушке во главе с российским диктатором Владимиром Путиным лихорадочно узнавать адреса ближайших укрытий.

Зеленский возможности таких ударов не исключил.

"Во-первых, они должны знать, где укрытие. Это им нужно. Если они не остановят войну, им укрытие понадобится. В любом случае. И они должны знать, что мы в Украине ежедневно, ежедневно будем отвечать. Если они будут атаковать нас, мы будем отвечать им", – подчеркнул глава государства, по которой враг ежедневно наносит неизбирательные удары, атакуя прежде всего гражданское население и критическую инфраструктуру.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский рассказал, чего боятся россияне и лично Путин. В многочисленных перехваченных разговорах российские оккупанты плачут из-за страха уничтожения в мясных штурмах и панической боязни отказаться идти в атаку из-за угрозы "обнуления" своими же "товарищами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!